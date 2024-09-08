112: на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

08 сентября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Во время пожара на заводе в Тольятти никто не пострадал (фото из архива) Фото: Стрингер © URA.RU В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» произошел пожар. Огонь охватил 50 квадратных метров формовочной линии. «Возгорание произошло на металлургическом производстве автогиганта, во 2 корпусе. Вспыхнула формовочная линия на площади 50 „квадратов“», — пишет telegram-канал «112». В результате происшествия никто из сотрудников не пострадал. Ранее в подмосковном поселке Лесной Городок загорелась многоуровневая парковка. По предварительным данным, во время пожара погибли два человека, еще один пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» произошел пожар. Огонь охватил 50 квадратных метров формовочной линии. «Возгорание произошло на металлургическом производстве автогиганта, во 2 корпусе. Вспыхнула формовочная линия на площади 50 „квадратов“», — пишет telegram-канал «112». В результате происшествия никто из сотрудников не пострадал. Ранее в подмосковном поселке Лесной Городок загорелась многоуровневая парковка. По предварительным данным, во время пожара погибли два человека, еще один пострадал.