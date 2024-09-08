112: на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

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Во время пожара на заводе в Тольятти никто не пострадал (фото из архива) Фото:

В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» произошел пожар. Огонь охватил 50 квадратных метров формовочной линии.

«Возгорание произошло на металлургическом производстве автогиганта, во 2 корпусе. Вспыхнула формовочная линия на площади 50 „квадратов“», — пишет telegram-канал «112». В результате происшествия никто из сотрудников не пострадал.

Ранее в подмосковном поселке Лесной Городок загорелась многоуровневая парковка. По предварительным данным, во время пожара погибли два человека, еще один пострадал.

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В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» произошел пожар. Огонь охватил 50 квадратных метров формовочной линии. «Возгорание произошло на металлургическом производстве автогиганта, во 2 корпусе. Вспыхнула формовочная линия на площади 50 „квадратов“», — пишет telegram-канал «112». В результате происшествия никто из сотрудников не пострадал. Ранее в подмосковном поселке Лесной Городок загорелась многоуровневая парковка. По предварительным данным, во время пожара погибли два человека, еще один пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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