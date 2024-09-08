Су-34 поразил ВСУ в приграничном районе Курской области

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Экипаж Су-34 уничтожил группу военных ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Су-34 атаковал скопление украинских военных в приграничной зоне Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удар был нанесен в приграничных районах Курской области. В ходе операции использовались точные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для безопасного нанесения ударов.

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Су-34 атаковал скопление украинских военных в приграничной зоне Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удар был нанесен в приграничных районах Курской области. В ходе операции использовались точные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для безопасного нанесения ударов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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