Су-34 поразил ВСУ в приграничном районе Курской области

08 сентября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Экипаж Су-34 уничтожил группу военных ВСУ в Курской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Су-34 атаковал скопление украинских военных в приграничной зоне Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удар был нанесен в приграничных районах Курской области. В ходе операции использовались точные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для безопасного нанесения ударов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Су-34 атаковал скопление украинских военных в приграничной зоне Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удар был нанесен в приграничных районах Курской области. В ходе операции использовались точные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для безопасного нанесения ударов.