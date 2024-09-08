Су-34 поразил ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж Су-34 уничтожил группу военных ВСУ в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Су-34 атаковал скопление украинских военных в приграничной зоне Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удар был нанесен в приграничных районах Курской области. В ходе операции использовались точные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для безопасного нанесения ударов.
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