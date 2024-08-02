Что сказали Кара-Мурза*, Яшин* и Пивоваров на пресс-конференции после обмена

Кара-Мурза* заявил, что они с Яшиным* не писали прошения о помиловании

03 августа 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Кара-Мурза (на фото), как и Яшин, заявил, что отказывался писать прошение о помиловании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В немецком городе Бонн состоялась первая после обмена заключенными между Россией и Западом пресс-конференция политиков Андрея Пивоварова, Владимира Кара-Мурзы* и Ильи Яшина* (признаны в РФ иноагентами). Ее трансляция шла на канале BBC. Что они сказали в эфире и как отреагировали на действия властей государств, участвовавших в этом процессе — в материале URA.RU. Андрей Пивоваров На пресс-конференции оппозиционный политик и предприниматель Андрей Пивоваров выразил благодарность всем участникам процесса обмена заключенными. Он особо отметив роль канцлера Германии Олафа Шольца, который встречал россиян в аэропорту. Пивоваров подчеркнул, что хотя кто-то может считать, что было освобождено недостаточно много людей, для его друзей это было спасением от смерти. Он также выразил надежду, что событие воодушевит тех, кто остался в заключении, призвав мировое сообщество поддержать россиян, в том числе предоставляя образовательные визы молодежи. Владимир Кара-Мурза* Владимир Кара-Мурза описал свои переживания после обмена заключенными как сюрреалистические. Он поделился впечатлениями о том, как за короткий промежуток времени его жизнь кардинально изменилась, отмечая сложность принятия решения о его обмене для правительства Германии. Также политик выразил благодарность США и Великобритании и всем, кто добивался освобождения россиян. Кара-Мурза указал на положение Конституции РФ, которое запрещает высылку граждан без их согласия. По его словам, освобожденные въехали в Германию по внутренним российским документам. Он также рассказал о том, что к каждому из 16 заключенных, участвовавших в обмене, был приставлен сотрудник ФСБ. Ранее Кара-Мурза подчеркнул, что после его прибытия в США первым ему позвонил президент Штатов Джо Байден. Илья Яшин* Илья Яшин на пресс-конференции также выразил благодарность всем, кто был причастен к процессу обмена заключенными. Он особо отметил мотивы правительства Германии, назвав их «благородными» за организацию обмена в целях спасения жизней. Яшин, как и Владимир Кара-Мурза, подтвердил отказ от написания прошения о помиловании. Он также заявил, что не считает свой приезд в Германию обменом, а видит в этом незаконное выдворение из России. Яшин подчеркнул, что с первого дня задержания был против идеи обмена и оставался верен своей позиции. При этом политик рассказал о своем желании вернуться в Россию, несмотря на всяческие предостережения. *Признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В немецком городе Бонн состоялась первая после обмена заключенными между Россией и Западом пресс-конференция политиков Андрея Пивоварова, Владимира Кара-Мурзы* и Ильи Яшина* (признаны в РФ иноагентами). Ее трансляция шла на канале BBC. Что они сказали в эфире и как отреагировали на действия властей государств, участвовавших в этом процессе — в материале URA.RU. На пресс-конференции оппозиционный политик и предприниматель Андрей Пивоваров выразил благодарность всем участникам процесса обмена заключенными. Он особо отметив роль канцлера Германии Олафа Шольца, который встречал россиян в аэропорту. Пивоваров подчеркнул, что хотя кто-то может считать, что было освобождено недостаточно много людей, для его друзей это было спасением от смерти. Он также выразил надежду, что событие воодушевит тех, кто остался в заключении, призвав мировое сообщество поддержать россиян, в том числе предоставляя образовательные визы молодежи. Владимир Кара-Мурза описал свои переживания после обмена заключенными как сюрреалистические. Он поделился впечатлениями о том, как за короткий промежуток времени его жизнь кардинально изменилась, отмечая сложность принятия решения о его обмене для правительства Германии. Также политик выразил благодарность США и Великобритании и всем, кто добивался освобождения россиян. Кара-Мурза указал на положение Конституции РФ, которое запрещает высылку граждан без их согласия. По его словам, освобожденные въехали в Германию по внутренним российским документам. Он также рассказал о том, что к каждому из 16 заключенных, участвовавших в обмене, был приставлен сотрудник ФСБ. Ранее Кара-Мурза подчеркнул, что после его прибытия в США первым ему позвонил президент Штатов Джо Байден. Илья Яшин на пресс-конференции также выразил благодарность всем, кто был причастен к процессу обмена заключенными. Он особо отметил мотивы правительства Германии, назвав их «благородными» за организацию обмена в целях спасения жизней. Яшин, как и Владимир Кара-Мурза, подтвердил отказ от написания прошения о помиловании. Он также заявил, что не считает свой приезд в Германию обменом, а видит в этом незаконное выдворение из России. Яшин подчеркнул, что с первого дня задержания был против идеи обмена и оставался верен своей позиции. При этом политик рассказал о своем желании вернуться в Россию, несмотря на всяческие предостережения. *Признан Минюстом РФ иноагентом