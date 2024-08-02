Кара-Мурза*: мы с Яшиным* не просили помилования у Путина

02 августа 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Владимир Кара-Мурза* заявил, что не просил помилования у Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Освобожденный во время обмена заключенными журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) заявил, что он и политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) отказались писать прошения о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом журналист сказал на пресс-конференции в Германии. «Я сказал, что не будут просить о помиловании, так как не считаю для себя возможным обращаться к президенту Владимиру Путину. Тем не менее мы сидим здесь, так как указы были подписаны», — заявили Кара-Мурза и Яшин на пресс-конференции. Их слова передает РБК. Илья Яшин сообщил, что за день до обмена написал письменное заявление на имя начальника СИЗО «Лефортово», куда его привезли, что он «не дает согласия на высылку» за пределы РФ. В связи с этим он посчитал обмен «незаконным выдворением» из страны против его воли. Также политический деятель отметил, что у него нет документов, удостоверяющих личность, а в аэропорту Германии его идентифицировали «по интернету». Кара-Мурза сказал, что им показали справки об освобождении, но не отдали их. Участники обмена, по его словам, въехали в Германию по российским паспортам. Сообщалось, что 1 августа между РФ и Западом произошел обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Среди них: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Вадим Красиков, Анна Дульцева и другие. Яшин после прибытия в США выразил желание вернуться обратно в Россию. *Признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Освобожденный во время обмена заключенными журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) заявил, что он и политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) отказались писать прошения о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом журналист сказал на пресс-конференции в Германии. «Я сказал, что не будут просить о помиловании, так как не считаю для себя возможным обращаться к президенту Владимиру Путину. Тем не менее мы сидим здесь, так как указы были подписаны», — заявили Кара-Мурза и Яшин на пресс-конференции. Их слова передает РБК. Илья Яшин сообщил, что за день до обмена написал письменное заявление на имя начальника СИЗО «Лефортово», куда его привезли, что он «не дает согласия на высылку» за пределы РФ. В связи с этим он посчитал обмен «незаконным выдворением» из страны против его воли. Также политический деятель отметил, что у него нет документов, удостоверяющих личность, а в аэропорту Германии его идентифицировали «по интернету». Кара-Мурза сказал, что им показали справки об освобождении, но не отдали их. Участники обмена, по его словам, въехали в Германию по российским паспортам. Сообщалось, что 1 августа между РФ и Западом произошел обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Среди них: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Вадим Красиков, Анна Дульцева и другие. Яшин после прибытия в США выразил желание вернуться обратно в Россию. *Признан Минюстом РФ иноагентом