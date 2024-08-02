Байден первым позвонил Кара-Мурзе* после его доставки в США

Владимир Кара-Мурза* поговорил по телефону с Джо Байденом
новость из сюжетаРоссия и Запад провели масштабный обмен заключенными
Оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом) после его прибытия в США первым позвонил президент Штатов Джо Байден. Кара-Мурза был освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Западом.
«Первый звонок после освобождения был звонок президента Байдена», — рассказал Кара-Мурза во время пресс-конференции ВВС. В России он был приговорен к 25 годам колонии за госизмену и фейки об СВО, но после передачи его Западу президент РФ Владимир Путин помиловал журналиста.
*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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