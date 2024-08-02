Байден первым позвонил Кара-Мурзе* после его доставки в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Москва , кара-мурза владимир
Владимир Кара-Мурза* поговорил по телефону с Джо Байденом Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом) после его прибытия в США первым позвонил президент Штатов Джо Байден. Кара-Мурза был освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Западом.

«Первый звонок после освобождения был звонок президента Байдена», — рассказал Кара-Мурза во время пресс-конференции ВВС. В России он был приговорен к 25 годам колонии за госизмену и фейки об СВО, но после передачи его Западу президент РФ Владимир Путин помиловал журналиста.

*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом) после его прибытия в США первым позвонил президент Штатов Джо Байден. Кара-Мурза был освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Западом. «Первый звонок после освобождения был звонок президента Байдена», — рассказал Кара-Мурза во время пресс-конференции ВВС. В России он был приговорен к 25 годам колонии за госизмену и фейки об СВО, но после передачи его Западу президент РФ Владимир Путин помиловал журналиста. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...