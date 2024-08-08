ВСУ потеряли за сутки около 2100 человек

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ВСУ потеряли до 2100 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувшие сутки ВСУ потеряли около 2100 человек. Как следует из сводки Минобороны России, живая сила и техника поражены в 164 районах.

«Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек», — говорится в брифинге ведомства. В том числе, ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ в Курской области. Точные потери противника в этом регионе не уточняются.

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За минувшие сутки ВСУ потеряли около 2100 человек. Как следует из сводки Минобороны России, живая сила и техника поражены в 164 районах. «Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек», — говорится в брифинге ведомства. В том числе, ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ в Курской области. Точные потери противника в этом регионе не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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