ВСУ потеряли за сутки около 2100 человек

08 августа 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли до 2100 человек Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За минувшие сутки ВСУ потеряли около 2100 человек. Как следует из сводки Минобороны России, живая сила и техника поражены в 164 районах. «Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек», — говорится в брифинге ведомства. В том числе, ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ в Курской области. Точные потери противника в этом регионе не уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За минувшие сутки ВСУ потеряли около 2100 человек. Как следует из сводки Минобороны России, живая сила и техника поражены в 164 районах. «Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек», — говорится в брифинге ведомства. В том числе, ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ в Курской области. Точные потери противника в этом регионе не уточняются.