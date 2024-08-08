ВСУ потеряли за сутки около 2100 человек

ВСУ потеряли до 2100 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За минувшие сутки ВСУ потеряли около 2100 человек. Как следует из сводки Минобороны России, живая сила и техника поражены в 164 районах.
«Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек», — говорится в брифинге ведомства. В том числе, ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ в Курской области. Точные потери противника в этом регионе не уточняются.
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