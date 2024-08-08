Путин встретился с врио главы Курской области после атаки ВСУ на регион

08 августа 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин выслушал оценку нападения ВСУ от врио губернатора Курской области Алексея Смирнова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым и выслушал его оценку нападения ВСУ. Также они обсудили организацию работы штаба и координацию деятельности органов власти. «Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы Вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», — сказал Владимир Путин. Видео встречи опубликовано в официальном telegram -канале Кремля. Президент добавил, что перед властями Курской области стоят «неординарные, сложные задачи», которые требуют от них «мужества и собранности». Ранее ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что операция Украины должна была отвлечь силы армии России от продвижения на фронтах СВО, однако «замысел провалился». Об этом сообщает издание «ВЗГЛЯД». Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что подразделения ВСУ посредством атаки Курской области преследуют две цели: получить более выгодные позиции для мирных переговоров и поднять рейтинг кандидата в президенты США Камалы Харрис. Слова профессора передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым и выслушал его оценку нападения ВСУ. Также они обсудили организацию работы штаба и координацию деятельности органов власти. «Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы Вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», — сказал Владимир Путин. Видео встречи опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Президент добавил, что перед властями Курской области стоят «неординарные, сложные задачи», которые требуют от них «мужества и собранности». Ранее ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что операция Украины должна была отвлечь силы армии России от продвижения на фронтах СВО, однако «замысел провалился». Об этом сообщает издание «ВЗГЛЯД». Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что подразделения ВСУ посредством атаки Курской области преследуют две цели: получить более выгодные позиции для мирных переговоров и поднять рейтинг кандидата в президенты США Камалы Харрис. Слова профессора передает MK.RU.