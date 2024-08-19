Путина в Баку угостили козленком в тандыре. Фото

19 августа 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Владимира Путина угостили черной икрой во время визита в Азербайджан Фото: Илья Московец © URA.RU Президента РФ Владимира Путина угостили национальными блюдами Азербайджана во время его государственного визита. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в telegram-канале. Они отметили, что на столе были разные угощения, в том числе козленок в тандыре, жареная речная форель с картофелем, кутабы и «ляванги» из баклажанов. «Козленок в тандыре, долма, кутабы и черная икра. Российскую делегацию в Баку угощают национальными блюдами Азербайджана», — говорится в сообщении. Кроме этого, в меню также был традиционный холодный суп «айранаши», жареная «дюшбара», долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, в том числе национальные сладости. На приеме гостям были предложены в качестве напитков вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020 года. Блюда из меню, которые были поданы Владимиру Путину во время его приезда в Азербайджан Путин прибыл с государственным визитом в Баку 18 августа. В ходе обсуждений между главами государств стало известно о приглашении Алиева посетить Россию, а также о планах совместно отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также стало известно об открытии российско-азербайджанского университета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента РФ Владимира Путина угостили национальными блюдами Азербайджана во время его государственного визита. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в telegram-канале. Они отметили, что на столе были разные угощения, в том числе козленок в тандыре, жареная речная форель с картофелем, кутабы и «ляванги» из баклажанов. «Козленок в тандыре, долма, кутабы и черная икра. Российскую делегацию в Баку угощают национальными блюдами Азербайджана», — говорится в сообщении. Кроме этого, в меню также был традиционный холодный суп «айранаши», жареная «дюшбара», долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, в том числе национальные сладости. На приеме гостям были предложены в качестве напитков вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020 года. Путин прибыл с государственным визитом в Баку 18 августа. В ходе обсуждений между главами государств стало известно о приглашении Алиева посетить Россию, а также о планах совместно отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также стало известно об открытии российско-азербайджанского университета.