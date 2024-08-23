Володин напомнил Шольцу о падении Германии после Курской битвы

Володин: сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну

23 августа 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал властей ФРГ помнить о событиях Великой Отечественной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Германия не должна забывать о событиях 20 века, когда нацизм был побежден во время Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, военная поддержка Киеву со стороны ФРГ может втянуть страну в новую войну. «Сегодняшним руководителям Германии надо помнить историю. Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну», — заявил Володин в своем telegram -канале . Там же он отметил, что тех, кто действует по шаблонам Третьего Рейха ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что 81 год назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Сейчас Володин твердо уверен, что в текущих боях в Курской области нацизм также будет побежден. Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На данный момент ВС РФ ликвидировали 4700 военнослужащих и 68 танков. Отмечается, что операция по зачистке формирований ВСУ продолжается. Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что Германия планирует сократить военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений. До этого ФРГ отправили 50 миллиардов долларов в Киев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия не должна забывать о событиях 20 века, когда нацизм был побежден во время Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, военная поддержка Киеву со стороны ФРГ может втянуть страну в новую войну. «Сегодняшним руководителям Германии надо помнить историю. Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну», — заявил Володин в своем telegram-канале. Там же он отметил, что тех, кто действует по шаблонам Третьего Рейха ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что 81 год назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Сейчас Володин твердо уверен, что в текущих боях в Курской области нацизм также будет побежден. Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На данный момент ВС РФ ликвидировали 4700 военнослужащих и 68 танков. Отмечается, что операция по зачистке формирований ВСУ продолжается. Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что Германия планирует сократить военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений. До этого ФРГ отправили 50 миллиардов долларов в Киев.