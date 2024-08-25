25 августа 2024

МЧС России: пожар в Крыму увеличился почти в три раза и составил 45 гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар составил 45 гектаров
Пожар составил 45 гектаров Фото:

Пожар в Крыму разросся до 45 гектаров, что троекратно превосходит последнюю сводку о ходе тушения горящей местности. МЧС России сообщило о привлечении дополнительных сил для ликвидации возгорания.

«Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что к тушению были привлечены еще 100 специалистов и свыше 20 дополнительных единиц техники.

Ранее в Крыму объявили частичную эвакуацию из-за лесного пожара. 100 человек были эвакуированы из садового товарищества. Глава Республики Сергей Аксенов и предупредил о риске распространения огня.

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Пожар в Крыму разросся до 45 гектаров, что троекратно превосходит последнюю сводку о ходе тушения горящей местности. МЧС России сообщило о привлечении дополнительных сил для ликвидации возгорания. «Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что к тушению были привлечены еще 100 специалистов и свыше 20 дополнительных единиц техники. Ранее в Крыму объявили частичную эвакуацию из-за лесного пожара. 100 человек были эвакуированы из садового товарищества. Глава Республики Сергей Аксенов и предупредил о риске распространения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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