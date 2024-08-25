МЧС России: пожар в Крыму увеличился почти в три раза и составил 45 гектаров

Пожар в Крыму разросся до 45 гектаров, что троекратно превосходит последнюю сводку о ходе тушения горящей местности. МЧС России сообщило о привлечении дополнительных сил для ликвидации возгорания.
«Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что к тушению были привлечены еще 100 специалистов и свыше 20 дополнительных единиц техники.
Ранее в Крыму объявили частичную эвакуацию из-за лесного пожара. 100 человек были эвакуированы из садового товарищества. Глава Республики Сергей Аксенов и предупредил о риске распространения огня.
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