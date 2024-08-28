США сняли санкции с российского банкира

Вашингтон отменил санкции против российского банкира Ильи Бродского

28 августа 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Министерство финансов США обновило список санкций, исключив из него российского банкира Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США сняли санкции с российского банкира Ильи Бродского, который ранее был президентом Совкомбанка. Причины отмены ограничений не уточняются. «Министерство финансов США обновило список санкций в отношении России, исключив из него российского предпринимателя, бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства», — передает газета «Коммерсант». При этом причины, по которым санкции с Бродского сняты, не уточняются. Отмечается, что санкции против 16 членов правления Совкомбанка, в число которых попал Илья Бродский, американская сторона ввела в марте 2022 года. Сам банк попал под санкции месяцем ранее. Судя по данным министерства финансов США, предприниматель Бродский является гражданином России и Кипра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США сняли санкции с российского банкира Ильи Бродского, который ранее был президентом Совкомбанка. Причины отмены ограничений не уточняются. «Министерство финансов США обновило список санкций в отношении России, исключив из него российского предпринимателя, бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства», — передает газета «Коммерсант». При этом причины, по которым санкции с Бродского сняты, не уточняются. Отмечается, что санкции против 16 членов правления Совкомбанка, в число которых попал Илья Бродский, американская сторона ввела в марте 2022 года. Сам банк попал под санкции месяцем ранее. Судя по данным министерства финансов США, предприниматель Бродский является гражданином России и Кипра.