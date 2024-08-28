США сняли санкции с российского банкира

Вашингтон отменил санкции против российского банкира Ильи Бродского
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Министерство финансов США обновило список санкций, исключив из него российского банкира Фото:
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США сняли санкции с российского банкира Ильи Бродского, который ранее был президентом Совкомбанка. Причины отмены ограничений не уточняются.

«Министерство финансов США обновило список санкций в отношении России, исключив из него российского предпринимателя, бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства», — передает газета «Коммерсант». При этом причины, по которым санкции с Бродского сняты, не уточняются.

Отмечается, что санкции против 16 членов правления Совкомбанка, в число которых попал Илья Бродский, американская сторона ввела в марте 2022 года. Сам банк попал под санкции месяцем ранее. Судя по данным министерства финансов США, предприниматель Бродский является гражданином России и Кипра.

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США сняли санкции с российского банкира Ильи Бродского, который ранее был президентом Совкомбанка. Причины отмены ограничений не уточняются. «Министерство финансов США обновило список санкций в отношении России, исключив из него российского предпринимателя, бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства», — передает газета «Коммерсант». При этом причины, по которым санкции с Бродского сняты, не уточняются. Отмечается, что санкции против 16 членов правления Совкомбанка, в число которых попал Илья Бродский, американская сторона ввела в марте 2022 года. Сам банк попал под санкции месяцем ранее. Судя по данным министерства финансов США, предприниматель Бродский является гражданином России и Кипра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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