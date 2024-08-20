Вооруженные силы Украины выводят войска из районов Донецкой Народной Республики, контролируемых Киевом, что делает потерю Красноармейска лишь вопросом времени. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Наши подразделения выводят оттуда (подконтрольных Киеву территорий — прим. URA.RU), оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации», — написала Безуглая в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). По ее мнению, данная ситуация приближает потерю Красноармейска ВСУ.
По словам Безуглой, после Красноармейска ВСУ могут потерять и Павлоград, а затем и Днепропетровск. Она утверждает, что в этих городах нет подготовленных оборонительных сооружений.
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