Директор Пушкинского музея рассказала о важности симпозиума «Создавая будущее»

Директор Пушкинского музея: симпозиум «Создавая будущее» формирует смыслы

02 сентября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

На Международном симпозиуме «Создавая будущее» Елизавета Лихачева обсудит с участниками роль музеев в будущем Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Международный симпозиум «Создавая будущее» — это место для формирования новых смыслов. В саму программу мероприятия включены различные лекции и выставка «Наследие для будущего», сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева. «Симпозиум — место для формирования смыслов. Нужно понять, как мы будем жить дальше, ведь рождается новая конфигурация, в которой мы проживем ближайшие 100 лет… Возможно, наше время станет местом, где будет сформулирован XXII и даже XXIII век», — заявила Елизавета Лихачева. Ее слова приводит сайт Национального центра «Россия». Она добавила, что музеи играют ключевую роль в формировании будущего, поскольку они создают основу для цивилизации и культуры. На симпозиуме, который пройдет с 4 по 6 ноября, обсудят роль музеев в будущем и их взаимодействие с аудиторией. Елизавета Лихачева вместе с другими экспертами рассмотрит, как площадки адаптируются к меняющимся условиям и потребностям общества. Это мероприятие станет первым в рамках работы Национального центра «Россия», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Участники симпозиума — ученые, футурологи, писатели и представители власти — обсудят ключевые вызовы будущего, включая распространение искусственного интеллекта и освоение космоса. Частью программы также станет выставка «Наследие для будущего», которая продемонстрирует творчество молодых художников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный симпозиум «Создавая будущее» — это место для формирования новых смыслов. В саму программу мероприятия включены различные лекции и выставка «Наследие для будущего», сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева. «Симпозиум — место для формирования смыслов. Нужно понять, как мы будем жить дальше, ведь рождается новая конфигурация, в которой мы проживем ближайшие 100 лет… Возможно, наше время станет местом, где будет сформулирован XXII и даже XXIII век», — заявила Елизавета Лихачева. Ее слова приводит сайт Национального центра «Россия». Она добавила, что музеи играют ключевую роль в формировании будущего, поскольку они создают основу для цивилизации и культуры. На симпозиуме, который пройдет с 4 по 6 ноября, обсудят роль музеев в будущем и их взаимодействие с аудиторией. Елизавета Лихачева вместе с другими экспертами рассмотрит, как площадки адаптируются к меняющимся условиям и потребностям общества. Это мероприятие станет первым в рамках работы Национального центра «Россия», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Участники симпозиума — ученые, футурологи, писатели и представители власти — обсудят ключевые вызовы будущего, включая распространение искусственного интеллекта и освоение космоса. Частью программы также станет выставка «Наследие для будущего», которая продемонстрирует творчество молодых художников.