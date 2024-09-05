На экс-замглавы МЧС России завели уголовное дело за хищение квартиры

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Суд Зыков и Зубков. Челябинск , уголовное дело, прокурор, наказание, обвинение, преступление, уголовный кодекс, суд
Экс-замминистра МЧС обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева», — написали в telegram-канале СК. По информации следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы, позволившие ему незаконно завладеть трехкомнатной квартирой в Московском регионе стоимостью минимум 20 миллионов рублей.

Сейчас на квартиру, похищенную Барышевым, наложен арест. Следственные действия продолжаются для полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева», — написали в telegram-канале СК. По информации следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы, позволившие ему незаконно завладеть трехкомнатной квартирой в Московском регионе стоимостью минимум 20 миллионов рублей. Сейчас на квартиру, похищенную Барышевым, наложен арест. Следственные действия продолжаются для полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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