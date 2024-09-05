Общество На экс-замглавы МЧС России завели уголовное дело за хищение квартиры 05 сентября 2024 в 17:51 Размер текста - 17 + Экс-замминистра МЧС обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева», — написали в telegram-канале СК. По информации следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы, позволившие ему незаконно завладеть трехкомнатной квартирой в Московском регионе стоимостью минимум 20 миллионов рублей. Сейчас на квартиру, похищенную Барышевым, наложен арест. Следственные действия продолжаются для полного выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева», — написали в telegram-канале СК. По информации следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы, позволившие ему незаконно завладеть трехкомнатной квартирой в Московском регионе стоимостью минимум 20 миллионов рублей. Сейчас на квартиру, похищенную Барышевым, наложен арест. Следственные действия продолжаются для полного выяснения всех обстоятельств произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям