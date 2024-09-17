Белоусов провел заседание по безопасности приграничных регионов России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с координационным советом по безопасности меры по защите населения и инфраструктуры в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также он заслушал доклады командующих российскими войсками в приграничных территориях РФ, сообщили в Минобороны РФ.
«Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей», — заявили в Минобороны России. По данным ведомства, Белоусов провел беседу с командующими группировками ВС РФ в указанных регионах. Он заслушал доклады по текущей обстановке и мерах по обеспечению войск оружием, медицинскими, материально-техническими и инженерными средствами. В ведомстве подчеркнули, что министр обороны переговорил с руководителями приграничных областей и обсудил с ними решение вопросов защиты населения и инфраструктуры, которые поступают в опергруппу координационного совета.
Ранее президент России Владимир Путин также заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Командиры сообщили главе государства об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также высказали предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности, пишет 360.ru.
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