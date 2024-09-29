«Поставлю на колени»: Лепс хочет заставить SHAMANа замаливать грехи

Григорий Лепс высказался о личной жизни своего коллеги Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, предложив ему пройти через ритуал покаяния. Это заявление было сделано на фоне новостей о разводе SHAMANа.
«Я человек верующий, он не очень. Ну ничего. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. <...> Справился, нет? Нет? Еще на сутки», — заявил Лепс, его слова передает «Пятый канал».
Поклонники обоих исполнителей восприняли эти слова как намек на возможные причины развода SHAMAN, вспоминая при этом собственный опыт Лепса, который также проходил через развод. Это заставляет задуматься о том, что Лепс, возможно, имеет представление о реальных обстоятельствах, приведших к расставанию SHAMAN с Еленой Мартыновой, считают авторы.
Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU Ярослав Дронов подтвердил факт развода со своей женой. Артист объяснил, что из-за напряженного рабочего графика и высокого уровня занятости у них с Еленой не оставалось времени для полноценной личной жизни. Развод стал обоюдным решением, и, несмотря на расставание, они остаются в дружеских отношениях, избегая конфликтов и обид.
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