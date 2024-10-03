Politico: США и Израиль обсуждают удар по силам Ирана в Йемене и Сирии

03 октября 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Рассматривается возможность ударов по подразделениям, поддерживаемым Ираном Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки и Израиль рассматривают возможность удара по проиранским формированиям в ответ на ракетный обстрел Ираном территории Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советников президента США Джо Байдена. Новость по теме Израиль снова ударил по Ливану: убийство родственника Насраллы, переполненные больницы, эвакуация «США активно общаются с Израилем насчет ответа, который может включать в том числе удар», — сообщают источники издания. Рассматривается возможность ударов по подразделениям, поддерживаемым Ираном, в Йемене и Сирии. Американская сторона, как отмечают помощники президента, склоняется к ограниченному ответу Израиля на действия Ирана. Представители администрации США указывают, что такой ответ будет приемлем для Вашингтона, и не предполагается давление на Израиль с целью отказа от ответных действий. Это может свидетельствовать об изменении подходов американской политики в регионе. Армия Израиля вновь начала наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте. Самолеты израильских ВВС в ночь на 3 октября атаковали центр медслужбы ливанской шиитской организации. В южном пригороде Бейрута в квартале Харет Хрейк удар пришелся по жилому дому, передает RT. В частности, в результате налета по району Рувейс неподалеку от ливанской столицы, начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки и Израиль рассматривают возможность удара по проиранским формированиям в ответ на ракетный обстрел Ираном территории Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советников президента США Джо Байдена. «США активно общаются с Израилем насчет ответа, который может включать в том числе удар», — сообщают источники издания. Рассматривается возможность ударов по подразделениям, поддерживаемым Ираном, в Йемене и Сирии. Американская сторона, как отмечают помощники президента, склоняется к ограниченному ответу Израиля на действия Ирана. Представители администрации США указывают, что такой ответ будет приемлем для Вашингтона, и не предполагается давление на Израиль с целью отказа от ответных действий. Это может свидетельствовать об изменении подходов американской политики в регионе. Армия Израиля вновь начала наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте. Самолеты израильских ВВС в ночь на 3 октября атаковали центр медслужбы ливанской шиитской организации. В южном пригороде Бейрута в квартале Харет Хрейк удар пришелся по жилому дому, передает RT. В частности, в результате налета по району Рувейс неподалеку от ливанской столицы, начался пожар.