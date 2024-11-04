Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил англосаксов в подготовке континентальной Европы к самоубийственной авантюре в случае неудачи режима главы Украины Владимира Зеленского. Он рассказал об опасностях, которые могут возникнуть из-за текущей политической стратегии Запада.
«На случай если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — заявил Лавров во время Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее». Он уточнил, что сегодня англосаксы рассчитывают одержать победу над Россией, используя для этого киевский режим, аналогично тому, как это делал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, собирая под знамена большинство стран Европы.
Кроме того, министр выразил мнение по поводу отношения европейских стран к текущей международной обстановке. Он отметил, что правящие элиты многих государств Европы не видят для себя будущего в условиях многополярного мира и предпочитают искать поддержку у «заокеанского гегемона».
Ранее сообщалось, что существуют предположения о том, что западные страны могут рассматривать возможность замены украинского лидера Владимира Зеленского на персону, которая будет более подходящей для ведения переговоров с РФ, передает издание «Ридус». Уточнется, что Запад рассматривает Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и нынешнего посла в Великобритании, как возможную альтернативу Зеленскому.
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