VK подготовила новогодние проекты для пользователей в преддверии праздника

Сервисы VK запустили несколько новогодних проектов, в частности — активности, собранные в специальном лендинге, сбор средств на «Ярмарку добрых подарков», каток с мастер-классами от блогеров и другие проекты. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
«В преддверии праздника сервисы VK подготовили новогодние проекты для пользователей, чтобы россияне могли хорошо провести время с близкими, научиться новому и принять участие в розыгрышах призов», — говорится в пресс-релизе, документ есть в распоряжении URA.RU. Так, VK запустила лендинг с новогодними активностями, перейти на него можно через баннер в мобильном приложении.
«VK Добро» на своем сайте начали сбор средств по проекту «Ярмарку добрых подарков», который включает 12 верифицированных благотворительных фондов. VK Education предлагает пользователям тест, в котором они смогут узнать, какие IT и медиа профессии им подойдут. С 23 по 28 декабря проходит мини-сериал «IT-дайвинг», где эксперты делятся рекомендациями по старту карьеры в IT и digital.
Образовательная платформа «Учи.ру», которая принадлежит VK, запустила проект «Новогодняя мастерская». В рамках проекта опубликован мастер-класс по постановке спектакля от актеров театра и кино. Также на платформе организован адвент-детектив, в котором участникам предстоит провести расследование и найти украденные подарки.
«VK Музыка» выпустила первую коллекцию одежды и подготовила итоговый плейлист с главными песнями 2024 года. А настроение «Новый год» запустит новогодние треки в соответствии со вкусом пользователя. «VK Сообщества» открыли каток, который работает ежедневно с 12:00 до 23:00 до 12 февраля. На нем пройдут мастер-классы от всей семьи от блогеров соцсети.
Помимо всего вышеперечисленного, «Дзен» представил контентный адвент-календарь, по которому пользователи каждый день могут открыть для себя новую тему. Ru Store представляет скидки на подписки, распродажи, игровые наборы и запускает адвент-календарь и ежедневные случайные призы. «Почта Mail» организовала проект «А что если?», демонстрирующий пользователям идеи для подготовки и проведения праздника.
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