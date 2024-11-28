«Подонки зарабатывают на крови»: депутат ГД призвал наказать продавцов предназначенной для СВО гумпомощи

Депутат Госдумы Нилов призвал наказать продавцов гумпомощи для СВО
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Депутат назвал продавцов гумпомощи для СВО «подонками»
Депутат назвал продавцов гумпомощи для СВО «подонками» Фото:
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Люди, которые занимаются перепродажей гуманиторной помощи, предназначеннной для бойцов СВО должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом заявил депутат глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Найти и по всей строгости закона наказать тех, кто это сделал. Это мошенничество. И эти „герои“ должны быть показаны по всем федеральным каналам, чтобы [россияне] знали, что это за мошенники», — заявил Нилов. Он добавил, что подобным занимаются «подонки, которые зарабатывают на крови». 

Ранее из Павловского Посада в зону СВО отправили большую партию гуманитарной помощи на общую сумму в семь миллионов рублей. Всего в зону специальной военной операции были отправлены шесть автомобилей, два квадроцикла и три мотоцикла, передает телеканал 360.

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Люди, которые занимаются перепродажей гуманиторной помощи, предназначеннной для бойцов СВО должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом заявил депутат глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Найти и по всей строгости закона наказать тех, кто это сделал. Это мошенничество. И эти „герои“ должны быть показаны по всем федеральным каналам, чтобы [россияне] знали, что это за мошенники», — заявил Нилов. Он добавил, что подобным занимаются «подонки, которые зарабатывают на крови».  Ранее из Павловского Посада в зону СВО отправили большую партию гуманитарной помощи на общую сумму в семь миллионов рублей. Всего в зону специальной военной операции были отправлены шесть автомобилей, два квадроцикла и три мотоцикла, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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