Люди, которые занимаются перепродажей гуманиторной помощи, предназначеннной для бойцов СВО должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом заявил депутат глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Найти и по всей строгости закона наказать тех, кто это сделал. Это мошенничество. И эти „герои“ должны быть показаны по всем федеральным каналам, чтобы [россияне] знали, что это за мошенники», — заявил Нилов. Он добавил, что подобным занимаются «подонки, которые зарабатывают на крови».
Ранее из Павловского Посада в зону СВО отправили большую партию гуманитарной помощи на общую сумму в семь миллионов рублей. Всего в зону специальной военной операции были отправлены шесть автомобилей, два квадроцикла и три мотоцикла, передает телеканал 360.
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