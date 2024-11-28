Путин назначил нового прокурора Москвы

Должность нового прокурора Москвы занял Максим Жук
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Ранее Максим Жук занимал пост прокурора Тверской области
Ранее Максим Жук занимал пост прокурора Тверской области Фото:

Президент России Владимир Путин назначил Максима Жука прокурором города Москвы. Об этом говорится в соответствующим указе.

«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором г. Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа. Службу в прокуратуре Жук начал с 1998 года, до нового назначения занимал должность прокурора Тверской области.

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Президент России Владимир Путин назначил Максима Жука прокурором города Москвы. Об этом говорится в соответствующим указе. «Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором г. Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа. Службу в прокуратуре Жук начал с 1998 года, до нового назначения занимал должность прокурора Тверской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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