Путин назначил нового прокурора Москвы

Ранее Максим Жук занимал пост прокурора Тверской области
Президент России Владимир Путин назначил Максима Жука прокурором города Москвы. Об этом говорится в соответствующим указе.
«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором г. Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа. Службу в прокуратуре Жук начал с 1998 года, до нового назначения занимал должность прокурора Тверской области.
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