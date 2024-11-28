Смотрите новый выпуск URA.RU «По фактам»
Президент США Джо Байден официально заявил, что столкновения израильской армии и ливанской группировкой «Хезболла» завершились. Война, которая длилась более года, закончилось мирными переговорами. Вдобавок к этому лидеры палестинского движения «ХАМАС» тоже заговорили о возможных мирных соглашениях с израильской стороной.
В новом выпуске шоу «По фактам» на примере этой ситуации расскажем о том, как заканчиваются современные военные конфликты. Смотрите в VK Видео.
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