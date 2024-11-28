Байден заявил о завершении конфликта Израиля и «Хезболлы»: главные новости в подкасте URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»
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Смотрите новый выпуск URA.RU «По фактам»
Смотрите новый выпуск URA.RU «По фактам» Фото:

Президент США Джо Байден официально заявил, что столкновения израильской армии и ливанской группировкой «Хезболла» завершились. Война, которая длилась более года, закончилось мирными переговорами. Вдобавок к этому лидеры палестинского движения «ХАМАС» тоже заговорили о возможных мирных соглашениях с израильской стороной.

В новом выпуске шоу «По фактам» на примере этой ситуации расскажем о том, как заканчиваются современные военные конфликты. Смотрите в VK Видео.

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Президент США Джо Байден официально заявил, что столкновения израильской армии и ливанской группировкой «Хезболла» завершились. Война, которая длилась более года, закончилось мирными переговорами. Вдобавок к этому лидеры палестинского движения «ХАМАС» тоже заговорили о возможных мирных соглашениях с израильской стороной. В новом выпуске шоу «По фактам» на примере этой ситуации расскажем о том, как заканчиваются современные военные конфликты. Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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