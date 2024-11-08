Стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне победы Трампа

Стоимость криптовалюты «биткоин» обновила исторический максимум. Это следует из данных платформы Binance.
Согласно информации Binance, стоимость криптовалюты поднялась до 77 тысячи долларов. Ралли продолжается на фоне победы Дональда Трампа на выборах в президенты США.
Дональд Трамп активно использовал тему криптовалют в своей предвыборной кампании. Он не только включил поддержку криптобизнеса в свою программу, но и начал принимать пожертвования в криптовалюте. Кульминацией его поддержки криптовалют стало публичное поздравление пользователей биткоина 31 октября. В сентябре Трамп продемонстрировал поддержку, оплатив бургеры для сторонников с использованием цифровой валюты.
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