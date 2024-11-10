10 ноября 2024

Шольц выступил категорически против обладания Германией атомным оружием

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НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Для укрепления обороноспособности Германия активно сотрудничает с Францией, заявил Шольц Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил решительную позицию против наличия ядерного оружия в Германии в интервью телеканалу ARD. Он подчеркнул, что страна должна сосредоточиться на разработке обычных вооружений для обеспечения национальной безопасности.

«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие. Это с моей стороны встретит решительное сопротивление», — заявил Шольц. В связи с этим он отметил необходимость развития обычных вооружений как меру защиты от возможных агрессий.

Для укрепления обороноспособности Германия активно сотрудничает с Францией и Великобританией в области разработки ракет большой дальности, которые будут оснащены неядерными боеголовками. Это направление развития военных технологий является ключевым в стратегии безопасности страны, подчеркнул Шольц.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил решительную позицию против наличия ядерного оружия в Германии в интервью телеканалу ARD. Он подчеркнул, что страна должна сосредоточиться на разработке обычных вооружений для обеспечения национальной безопасности. «Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие. Это с моей стороны встретит решительное сопротивление», — заявил Шольц. В связи с этим он отметил необходимость развития обычных вооружений как меру защиты от возможных агрессий. Для укрепления обороноспособности Германия активно сотрудничает с Францией и Великобританией в области разработки ракет большой дальности, которые будут оснащены неядерными боеголовками. Это направление развития военных технологий является ключевым в стратегии безопасности страны, подчеркнул Шольц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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