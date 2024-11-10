Шольц выступил категорически против обладания Германией атомным оружием

11 ноября 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Для укрепления обороноспособности Германия активно сотрудничает с Францией, заявил Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц выразил решительную позицию против наличия ядерного оружия в Германии в интервью телеканалу ARD. Он подчеркнул, что страна должна сосредоточиться на разработке обычных вооружений для обеспечения национальной безопасности. «Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие. Это с моей стороны встретит решительное сопротивление», — заявил Шольц. В связи с этим он отметил необходимость развития обычных вооружений как меру защиты от возможных агрессий. Для укрепления обороноспособности Германия активно сотрудничает с Францией и Великобританией в области разработки ракет большой дальности, которые будут оснащены неядерными боеголовками. Это направление развития военных технологий является ключевым в стратегии безопасности страны, подчеркнул Шольц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил решительную позицию против наличия ядерного оружия в Германии в интервью телеканалу ARD. Он подчеркнул, что страна должна сосредоточиться на разработке обычных вооружений для обеспечения национальной безопасности. «Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие. Это с моей стороны встретит решительное сопротивление», — заявил Шольц. В связи с этим он отметил необходимость развития обычных вооружений как меру защиты от возможных агрессий. Для укрепления обороноспособности Германия активно сотрудничает с Францией и Великобританией в области разработки ракет большой дальности, которые будут оснащены неядерными боеголовками. Это направление развития военных технологий является ключевым в стратегии безопасности страны, подчеркнул Шольц.