У россиян вырос спрос на препараты для лечения деменции

Спрос на препараты для лечения деменции вырос на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 5 млрд рублей. Это следует согласно данным аналитической компании RNC Pharma.
«В первые семь месяцев 2025-го этот показатель превысил 5 млрд руб., что на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. За три года спрос на эту категорию лекарств вырос на треть», — указано в материале газеты «Коммерсант», которые приводят данные компании.
Отмечается, что лидерами рынка остаются импортные препараты, несмотря на то, что в аптеках присутствуют и российские аналоги. В основном речь идет о препарате на основе мемантина, который занимает в общем денежном выражении почти 50% рынка.
Ранее поступала информация, что изменения в финансовых привычках могут стать ранним признаком деменции. Об этом говорится в исследовании ученых из Ноттингемского университета (Великобритания).
