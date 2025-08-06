Дмитриев предрек будущее после встречи спецпосланника США Уиткоффа с Путиным

Дмитриев: после встречи Путина и Уиткоффа в Москве диалог восторжествует
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Дмитриев заявил, что встреча Путина и Уиткоффа улучшит текущий политический диалог
Дмитриев заявил, что встреча Путина и Уиткоффа улучшит текущий политический диалог Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Диалог восторжествует после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина в Кремле 6 августа. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с западными странами Кирилл Дмитриев. 

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Спецпосланник Штатов прибыл в российскую столицу сегодня рано утром. Это уже пятый его визит в страну с начала 2025 года. В ходе поездки он провел переговоры с Кириллом Дмитриевым, а позднее встретился с Путиным в Кремле и проговорил с ним около трех часов

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Диалог восторжествует после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина в Кремле 6 августа. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с западными странами Кирилл Дмитриев.  «Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — написал Дмитриев в соцсети Х. Спецпосланник Штатов прибыл в российскую столицу сегодня рано утром. Это уже пятый его визит в страну с начала 2025 года. В ходе поездки он провел переговоры с Кириллом Дмитриевым, а позднее встретился с Путиным в Кремле и проговорил с ним около трех часов. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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