Завершение конфликта на Украине будет сравнимо с распадом Югославии после войны в 1990-х годах. Такой прогноз дают обозреватели American Thinker.
«[Есть вероятность, что] Киев будет и дальше контролировать „государство-обрубок“ на западе, а у России под контролем будет территория, простирающейся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова. Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — считают обозреватели.
Также обозреватели сделали вывод, как Украина могла бы избежать конфликта. По версии American Thinker, Киев должен был бы согласиться на нейтральный статус и остаться между РФ и Западом.
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