АТ: завершение конфликта на Украине будет похоже на распад Югославии

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Киев будет контролировать «государство-обрубок», считают аналитики
Киев будет контролировать «государство-обрубок», считают аналитики Фото:
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Завершение конфликта на Украине будет сравнимо с распадом Югославии после войны в 1990-х годах. Такой прогноз дают обозреватели American Thinker.

«[Есть вероятность, что] Киев будет и дальше контролировать „государство-обрубок“ на западе, а у России под контролем будет территория, простирающейся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова. Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — считают обозреватели. 

Также обозреватели сделали вывод, как Украина могла бы избежать конфликта. По версии  American Thinker, Киев должен был бы согласиться на нейтральный статус и остаться между РФ и Западом. 

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Завершение конфликта на Украине будет сравнимо с распадом Югославии после войны в 1990-х годах. Такой прогноз дают обозреватели American Thinker. «[Есть вероятность, что] Киев будет и дальше контролировать „государство-обрубок“ на западе, а у России под контролем будет территория, простирающейся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова. Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — считают обозреватели.  Также обозреватели сделали вывод, как Украина могла бы избежать конфликта. По версии  American Thinker, Киев должен был бы согласиться на нейтральный статус и остаться между РФ и Западом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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