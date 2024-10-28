В Польше обиделись на планы Киева построить памятник Шухевичу

Намерение Украины установить во Львове монумент Роману Шухевичу, лидеру киевских националистов, является оскорблением памяти жертв Волынской резни. Об этом заявил заявил лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский.
«Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, главному командиру УПА (организация запрещена в РФ). <...> Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — написал Кшеминьский в соцсети Х.
С 1943 по 1950 год Шухевич руководил УПА, основанной в 1942 году как военное подразделение Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В период с 1941 по 1943 год он служил в составе вооруженных формирований Третьего рейха, в том числе на должности заместителя командира специального подразделения, причастного к расстрелам еврейского и польского населения в Львове.
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