В Польше обиделись на планы Киева построить памятник Шухевичу

Кшеминьский: планы Киева поставить памятник Шухевичу — это пощечина
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Памятник Шухевичу оскорбит память жертв Волынской резни
Памятник Шухевичу оскорбит память жертв Волынской резни Фото:

Намерение Украины установить во Львове монумент Роману Шухевичу, лидеру киевских националистов, является оскорблением памяти жертв Волынской резни. Об этом заявил заявил лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский.

«Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, главному командиру УПА (организация запрещена в РФ). <...> Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — написал Кшеминьский в соцсети Х. 

С 1943 по 1950 год Шухевич руководил УПА, основанной в 1942 году как военное подразделение Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В период с 1941 по 1943 год он служил в составе вооруженных формирований Третьего рейха, в том числе на должности заместителя командира специального подразделения, причастного к расстрелам еврейского и польского населения в Львове.

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Намерение Украины установить во Львове монумент Роману Шухевичу, лидеру киевских националистов, является оскорблением памяти жертв Волынской резни. Об этом заявил заявил лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский. «Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, главному командиру УПА (организация запрещена в РФ). <...> Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — написал Кшеминьский в соцсети Х.  С 1943 по 1950 год Шухевич руководил УПА, основанной в 1942 году как военное подразделение Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В период с 1941 по 1943 год он служил в составе вооруженных формирований Третьего рейха, в том числе на должности заместителя командира специального подразделения, причастного к расстрелам еврейского и польского населения в Львове.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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