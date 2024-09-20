Военные конфликты в 2024 году: где сейчас горячие фазы. Карта

20 сентября 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Самыми масштабным остается конфликт на Ближнем Востоке Фото: HAITHAM IMAD \ EPA На данный момент в мире в военных конфликтах находятся 13 стран. Также есть некоторые регионы, в которых противостояния находятся в дремлющей или замороженной фазе. URA.RU рассказывает какие страны находятся в горячих фазах и где войны могут возобновиться. Карта действующих и потенциальных военных конфликтов URA.RU Горячая фаза Россия и Украина С 2014 года Восточная Украина остается одной из наиболее напряженных точек на карте мировых конфликтов. Тогда начались вооруженные столкновения с украинскими националистами и пророссийски настроенными силами. В 2022 году конфронтация вошла в новую фазу с началом спецоперации со стороны России, что привлекло внимание международного сообщества и активизировало участие западных стран. Летом 2024 года ситуация обострилась после того, как Вооруженные Силы Украины начали наступление на Курскую область. В районе Курска фиксируются активные боевые действия. Обстановка на других линиях фронта остается напряженной. Самые ожесточенные бои в 2024 году наблюдались в районе Авдеевки и села Работино. Самым кровопролитным участком стало харьковское направление. Украина Мариуполь 25 марта 2022. Сопротивляющиеся войска ВСУ начали массово выпускать людей, которых ранее использовали в качестве живого щита. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ближний Восток Новость по теме Почему Израиль воюет с Ливаном Конфликт между Израилем и Палестиной является одним из самых долгих и сложных геополитических противостояний в современной истории. Начиная с середины XX века, после создания государства Израиль в 1948 году на территории бывшей Британской мандатной Палестины, регион стал ареной непрекращающейся напряженности между новообразованным государством и палестинским народом, который также претендует на эти территории. Эскалация началась осенью 2023 года, когда Ливан выразил поддержку палестинской группировке ХАМАС после того, как Израиль объявил ей войну. В последние месяцы ситуация обострилась в связи с действиями Израиля против группировки «Хезболла» в Ливане. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала серию атак на инфраструктуру и позиции «Хезболлы», что вызвало новую волну напряженности в регионе. По заявлениям представителей ЦАХАЛ, целью этих операций является обеспечение безопасности на северных границах Израиля. Йеменское движение «Ансар Алла», более известное как хуситы, объявило о готовности к усилению военных операций против Израиля. Поводом для наращивания военных операций является израильская агрессия в регионе, особенно против Йемена и палестинского народа. Хуситы, которые уже длительное время поддерживают Палестину, видят в действиях Израиля угрозу для своего народа и региональную нестабильность. Угрозы от хуситов могут привести к новой волне напряженности в Ближнем Востоке. Эскалация конфликта с участием Йемена и Израиля может оказать дополнительное давление на уже нестабильное положение в регионе, особенно учитывая текущие конфликты в Сирии, Ираке и Ливане. Последствия взрыва в Бейруте в августе 2020 года Фото: Михаил Алаеддин \ РИА Новости Эквадор и Венесуэла В начале 2024 года в Эквадоре произошло задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, в ходе которого полиция провела штурм здания посольства Мексики. В ответ на инцидент президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял решение приостановить дипломатические отношения между двумя странами. После произошедшего Мексика прекратила дипломатические отношения с Эквадором. Последние заявили, действия, предпринятые в отношении посольства Мексики, были мерой защиты национального суверенитета. Следующий конфликт начался во время президентских выборов стране. В Венесуэле вспыхнули массовые протесты в ответ на объявление результатов выборов, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Независимые исследования, проведенные с участием американских социологических компаний, не подтверждают его победу. Власти девяти стран Латинской Америки — Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая — отказались признать итоги выборов и выразили требование пересмотра результатов голосования. Военнослужащие армии Венесуэлы во время военных учений «Команданте Уго Чавес 2021», которые проводятся по случаю 8-й годовщины со дня смерти бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса Фото: Магда Хибелли \ Sputnik/РИА Новости Республика Мали На северо-востоке Мали, в районе Тинзауатен у границы с Алжиром, вооруженные силы страны в 2024 году активно ведут боевые действия против террористических группировок. Этот район известен как бастион террористов и контрабандистов, что делает его особенно опасным и нестабильным. Впервые данный конфликт обострился в 2012 году, но беспокойства среди населения начались еще в 2000-х. Ситуация усложнилась после того, как колонна ЧВК «Вагнер», направлявшаяся на подмогу правительственным войскам, попала в засаду туарегов-исламистов, связанных с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена). В момент нападения в регионе бушевала песчаная буря, что значительно усложнило положение войск. В ходе засады вертолет Ми-24 ЧВК пытался прикрыть российских бойцов, однако был уничтожен зенитным огнем. Это привело к тому, что колонна оказалась отрезанной от основных сил и частично уничтожена. Остатки колонны были взяты в плен. Мьянма Гражданская война в Мьянме, начавшаяся после захвата власти военными в феврале 2021 года, продолжает набирать обороты и угрожает стабильности всего региона Юго-Восточной Азии. Последние столкновения между правительственными войсками и повстанцами подошли к границам Таиланда, что вызывает особую тревогу среди соседних стран. В ответ на угрозу распространения конфликта таиландский МИД призвал страны АСЕАН к активизации усилий по урегулированию ситуации. Таиланд, имеющий прямую границу с Мьянмой, особенно заинтересован в скорейшем восстановлении мира и стабильности. Индия и Китай также остро заинтересованы в стабильности Мьянмы. Для Индии, через территорию которой пролегают ключевые транспортные артерии, связывающие ее с другими странами Юго-Восточной Азии, продолжение конфликта может иметь серьезные экономические последствия. Китай, имеющий значительные инвестиции в экономику Мьянмы, также заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта. Дремлющая фаза КНР и Тайвань Конфликт между Тайванем и Китаем имеет длительную историю, начиная с момента, когда после поражения в Гражданской войне в Китае (1927-1950) войска Гоминьдана под руководством маршала Чан Кайши были вынуждены эвакуироваться на остров Тайвань. С этого момента начинается период сосуществования двух различных китайских государств: Китайской Народной Республики (КНР) с центром в Пекине и Республики Китай с центром в Тайбэе. В последние годы угроза вторжения КНР на Тайвань привела к периодическим эскалациям военной активности. Пекин неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях на остров, рассматривая его как неотъемлемую часть Китая. В ответ Тайбэй укрепляет свои оборонные способности и активно ищет международную поддержку. Армения и Азербайджан В 2023 году Азербайджан провел ряд антитеррористических операций в Нагорном Карабахе, целью которых было восстановление конституционного строя в регионе. Эти действия привели к значительным политическим изменениям, включая требование расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. В ответ на это, 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года и роспуске всех государственных учреждений. Последствия этих мероприятий оказались драматичными для местного населения. По данным на 1 октября, из номинально заявленных властями НКР 120 000 жителей, 100 514 этнических армян покинули регион. Большинство из них нашло убежище в соседней Армении, что усугубило гуманитарную ситуацию в регионе. На фоне этих событий, президенты Азербайджана и Армении выразили намерение заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский лидер Никол Пашинян обсуждали возможность подготовить проект документа, который бы охватывал базовые принципы урегулирования конфликта. Однако, несмотря на эти планы, среди многих экспертов нет уверенности в успешной реализации этой идеи. Армянские военнослужащие на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта Фото: Ваган Степанян \ РИА Новости Южная Корея и Северная Корея Конфликт на Корейском полуострове начался 25 июня 1950 года, когда северные силы пересекли 38-ю параллель, начав военные действия против Южной Кореи. В ответ на агрессию КНДР, Южная Корея получила поддержку от Соединенных Штатов и 15 других стран под эгидой ООН. Северную Корею поддержали войска Китая и СССР. В результате долгих боевых действий было подписано Соглашение о перемирии, установившее демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую две Кореи. В 2013 году отношения между двумя Кореями резко ухудшились после совместных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян в ответ объявил о выходе из соглашения о перемирии. В 2020 году напряженность возросла вновь из-за антисеверокорейских листовок, распространяемых перебежчиками из КНДР. Это вызвало резкую реакцию со стороны северокорейского руководства. Использование воздушных шаров для распространения пропагандистских материалов стало одним из методов психологической войны между двумя Кореями. Этот метод был активно использован во время Корейской войны и продолжает применяться до сих пор. К концу мая 2024 года ситуация обострилась, когда КНДР начала массированный запуск воздушных шаров, наполненных отходами, в сторону Южной Кореи. Эти действия вызвали беспокойство и негодование в Южной Корее, поскольку использование подобных «грязных» тактик в пропагандистской войне отражает углубление кризиса между двумя странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данный момент в мире в военных конфликтах находятся 13 стран. Также есть некоторые регионы, в которых противостояния находятся в дремлющей или замороженной фазе. URA.RU рассказывает какие страны находятся в горячих фазах и где войны могут возобновиться. С 2014 года Восточная Украина остается одной из наиболее напряженных точек на карте мировых конфликтов. Тогда начались вооруженные столкновения с украинскими националистами и пророссийски настроенными силами. В 2022 году конфронтация вошла в новую фазу с началом спецоперации со стороны России, что привлекло внимание международного сообщества и активизировало участие западных стран. Летом 2024 года ситуация обострилась после того, как Вооруженные Силы Украины начали наступление на Курскую область. В районе Курска фиксируются активные боевые действия. Обстановка на других линиях фронта остается напряженной. Самые ожесточенные бои в 2024 году наблюдались в районе Авдеевки и села Работино. Самым кровопролитным участком стало харьковское направление. Конфликт между Израилем и Палестиной является одним из самых долгих и сложных геополитических противостояний в современной истории. Начиная с середины XX века, после создания государства Израиль в 1948 году на территории бывшей Британской мандатной Палестины, регион стал ареной непрекращающейся напряженности между новообразованным государством и палестинским народом, который также претендует на эти территории. Эскалация началась осенью 2023 года, когда Ливан выразил поддержку палестинской группировке ХАМАС после того, как Израиль объявил ей войну. В последние месяцы ситуация обострилась в связи с действиями Израиля против группировки «Хезболла» в Ливане. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала серию атак на инфраструктуру и позиции «Хезболлы», что вызвало новую волну напряженности в регионе. По заявлениям представителей ЦАХАЛ, целью этих операций является обеспечение безопасности на северных границах Израиля. Йеменское движение «Ансар Алла», более известное как хуситы, объявило о готовности к усилению военных операций против Израиля. Поводом для наращивания военных операций является израильская агрессия в регионе, особенно против Йемена и палестинского народа. Хуситы, которые уже длительное время поддерживают Палестину, видят в действиях Израиля угрозу для своего народа и региональную нестабильность. Угрозы от хуситов могут привести к новой волне напряженности в Ближнем Востоке. Эскалация конфликта с участием Йемена и Израиля может оказать дополнительное давление на уже нестабильное положение в регионе, особенно учитывая текущие конфликты в Сирии, Ираке и Ливане. В начале 2024 года в Эквадоре произошло задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, в ходе которого полиция провела штурм здания посольства Мексики. В ответ на инцидент президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял решение приостановить дипломатические отношения между двумя странами. После произошедшего Мексика прекратила дипломатические отношения с Эквадором. Последние заявили, действия, предпринятые в отношении посольства Мексики, были мерой защиты национального суверенитета. Следующий конфликт начался во время президентских выборов стране. В Венесуэле вспыхнули массовые протесты в ответ на объявление результатов выборов, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Независимые исследования, проведенные с участием американских социологических компаний, не подтверждают его победу. Власти девяти стран Латинской Америки — Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая — отказались признать итоги выборов и выразили требование пересмотра результатов голосования. На северо-востоке Мали, в районе Тинзауатен у границы с Алжиром, вооруженные силы страны в 2024 году активно ведут боевые действия против террористических группировок. Этот район известен как бастион террористов и контрабандистов, что делает его особенно опасным и нестабильным. Впервые данный конфликт обострился в 2012 году, но беспокойства среди населения начались еще в 2000-х. Ситуация усложнилась после того, как колонна ЧВК «Вагнер», направлявшаяся на подмогу правительственным войскам, попала в засаду туарегов-исламистов, связанных с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена). В момент нападения в регионе бушевала песчаная буря, что значительно усложнило положение войск. В ходе засады вертолет Ми-24 ЧВК пытался прикрыть российских бойцов, однако был уничтожен зенитным огнем. Это привело к тому, что колонна оказалась отрезанной от основных сил и частично уничтожена. Остатки колонны были взяты в плен. Гражданская война в Мьянме, начавшаяся после захвата власти военными в феврале 2021 года, продолжает набирать обороты и угрожает стабильности всего региона Юго-Восточной Азии. Последние столкновения между правительственными войсками и повстанцами подошли к границам Таиланда, что вызывает особую тревогу среди соседних стран. В ответ на угрозу распространения конфликта таиландский МИД призвал страны АСЕАН к активизации усилий по урегулированию ситуации. Таиланд, имеющий прямую границу с Мьянмой, особенно заинтересован в скорейшем восстановлении мира и стабильности. Индия и Китай также остро заинтересованы в стабильности Мьянмы. Для Индии, через территорию которой пролегают ключевые транспортные артерии, связывающие ее с другими странами Юго-Восточной Азии, продолжение конфликта может иметь серьезные экономические последствия. Китай, имеющий значительные инвестиции в экономику Мьянмы, также заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта. Конфликт между Тайванем и Китаем имеет длительную историю, начиная с момента, когда после поражения в Гражданской войне в Китае (1927-1950) войска Гоминьдана под руководством маршала Чан Кайши были вынуждены эвакуироваться на остров Тайвань. С этого момента начинается период сосуществования двух различных китайских государств: Китайской Народной Республики (КНР) с центром в Пекине и Республики Китай с центром в Тайбэе. В последние годы угроза вторжения КНР на Тайвань привела к периодическим эскалациям военной активности. Пекин неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях на остров, рассматривая его как неотъемлемую часть Китая. В ответ Тайбэй укрепляет свои оборонные способности и активно ищет международную поддержку. В 2023 году Азербайджан провел ряд антитеррористических операций в Нагорном Карабахе, целью которых было восстановление конституционного строя в регионе. Эти действия привели к значительным политическим изменениям, включая требование расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. В ответ на это, 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года и роспуске всех государственных учреждений. Последствия этих мероприятий оказались драматичными для местного населения. По данным на 1 октября, из номинально заявленных властями НКР 120 000 жителей, 100 514 этнических армян покинули регион. Большинство из них нашло убежище в соседней Армении, что усугубило гуманитарную ситуацию в регионе. На фоне этих событий, президенты Азербайджана и Армении выразили намерение заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский лидер Никол Пашинян обсуждали возможность подготовить проект документа, который бы охватывал базовые принципы урегулирования конфликта. Однако, несмотря на эти планы, среди многих экспертов нет уверенности в успешной реализации этой идеи. Конфликт на Корейском полуострове начался 25 июня 1950 года, когда северные силы пересекли 38-ю параллель, начав военные действия против Южной Кореи. В ответ на агрессию КНДР, Южная Корея получила поддержку от Соединенных Штатов и 15 других стран под эгидой ООН. Северную Корею поддержали войска Китая и СССР. В результате долгих боевых действий было подписано Соглашение о перемирии, установившее демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую две Кореи. В 2013 году отношения между двумя Кореями резко ухудшились после совместных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян в ответ объявил о выходе из соглашения о перемирии. В 2020 году напряженность возросла вновь из-за антисеверокорейских листовок, распространяемых перебежчиками из КНДР. Это вызвало резкую реакцию со стороны северокорейского руководства. Использование воздушных шаров для распространения пропагандистских материалов стало одним из методов психологической войны между двумя Кореями. Этот метод был активно использован во время Корейской войны и продолжает применяться до сих пор. К концу мая 2024 года ситуация обострилась, когда КНДР начала массированный запуск воздушных шаров, наполненных отходами, в сторону Южной Кореи. Эти действия вызвали беспокойство и негодование в Южной Корее, поскольку использование подобных «грязных» тактик в пропагандистской войне отражает углубление кризиса между двумя странами.