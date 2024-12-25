Россиян хотят заставить «думать двое суток» перед тем как взять кредит

Володин: гражданам России дадут 48 часов на обдумывание кредита от 200 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин отметил, что в выделенное время россияне смогут посоветоваться с близкими и друзьями о необходимости кредита
Володин отметил, что в выделенное время россияне смогут посоветоваться с близкими и друзьями о необходимости кредита Фото:

Гражданам России предоставят 48 часов на обдумывание вопроса о целесообразности оформления кредита на сумму свыше 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. 

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесён в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что для сумм от 50 до 200 тысяч рублей давать на обдумывание будут 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — 48 часов.

В выделенное время гражданам предоставляется возможность для анализа потребности в финансовых средствах, дополнительного изучения своей финансовой устойчивости, а также для консультаций с близкими и друзьями. В случае возникновения подозрений о мошеннических действиях следует незамедлительно обратиться в полицию, отметил Володин.

Ранее доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул пользу предложения о введении временной задержки при выдаче кредитов. По его словам, это дает возможность заемщикам проконсультироваться с экспертами и позволяет банкам осуществить тщательную проверку. Этот комментарий был дан в контексте обсуждения инициативы президента РФ Владимира Путина ограничить выдачу кредитов на суммы свыше 50 тысяч рублей, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданам России предоставят 48 часов на обдумывание вопроса о целесообразности оформления кредита на сумму свыше 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.  «Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесён в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что для сумм от 50 до 200 тысяч рублей давать на обдумывание будут 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — 48 часов. В выделенное время гражданам предоставляется возможность для анализа потребности в финансовых средствах, дополнительного изучения своей финансовой устойчивости, а также для консультаций с близкими и друзьями. В случае возникновения подозрений о мошеннических действиях следует незамедлительно обратиться в полицию, отметил Володин. Ранее доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул пользу предложения о введении временной задержки при выдаче кредитов. По его словам, это дает возможность заемщикам проконсультироваться с экспертами и позволяет банкам осуществить тщательную проверку. Этот комментарий был дан в контексте обсуждения инициативы президента РФ Владимира Путина ограничить выдачу кредитов на суммы свыше 50 тысяч рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...