Россиян хотят заставить «думать двое суток» перед тем как взять кредит

Гражданам России предоставят 48 часов на обдумывание вопроса о целесообразности оформления кредита на сумму свыше 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесён в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что для сумм от 50 до 200 тысяч рублей давать на обдумывание будут 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — 48 часов.
В выделенное время гражданам предоставляется возможность для анализа потребности в финансовых средствах, дополнительного изучения своей финансовой устойчивости, а также для консультаций с близкими и друзьями. В случае возникновения подозрений о мошеннических действиях следует незамедлительно обратиться в полицию, отметил Володин.
Ранее доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул пользу предложения о введении временной задержки при выдаче кредитов. По его словам, это дает возможность заемщикам проконсультироваться с экспертами и позволяет банкам осуществить тщательную проверку. Этот комментарий был дан в контексте обсуждения инициативы президента РФ Владимира Путина ограничить выдачу кредитов на суммы свыше 50 тысяч рублей, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.