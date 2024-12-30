30 декабря 2024

МВД назвало самую крупную сумму, переведенную мошенникам в этом году

МВД: в 2024 году мошенники похитили у одного человека почти 180 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянин напрямую перевел мошенникам 180 млн рублей в этом году, заявили в МВД
Россиянин напрямую перевел мошенникам 180 млн рублей в этом году, заявили в МВД Фото:

В 2024 году мошенники похитили у одного человека почти 180 миллионов рублей, что стало одним из самых крупных случаев кражи средств за этот год. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

По информации МВД, эти средства были переведены напрямую на счета мошенников без привлечения курьеров и иных посредников. Там также уточнили, что если раньше злоумышленники фокусировались на количестве звонков и хищении доступных денежных средств, то теперь же они тщательно координируют действия потерпевших, втягивая их в продажу имущества и оформление кредитов.

Ранее банк ВТБ предупредил о росте активности кибермошенников во время праздничных дней. Чтобы получить доступ к личным данным пользователя, злоумышленники создают фальшивые приложения известных компаний, особенно маркетплейсов, и привлекают покупателей якобы большими скидками, передает RT.

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В 2024 году мошенники похитили у одного человека почти 180 миллионов рублей, что стало одним из самых крупных случаев кражи средств за этот год. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «В текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По информации МВД, эти средства были переведены напрямую на счета мошенников без привлечения курьеров и иных посредников. Там также уточнили, что если раньше злоумышленники фокусировались на количестве звонков и хищении доступных денежных средств, то теперь же они тщательно координируют действия потерпевших, втягивая их в продажу имущества и оформление кредитов. Ранее банк ВТБ предупредил о росте активности кибермошенников во время праздничных дней. Чтобы получить доступ к личным данным пользователя, злоумышленники создают фальшивые приложения известных компаний, особенно маркетплейсов, и привлекают покупателей якобы большими скидками, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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