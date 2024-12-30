МВД назвало самую крупную сумму, переведенную мошенникам в этом году

В 2024 году мошенники похитили у одного человека почти 180 миллионов рублей, что стало одним из самых крупных случаев кражи средств за этот год. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«В текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
По информации МВД, эти средства были переведены напрямую на счета мошенников без привлечения курьеров и иных посредников. Там также уточнили, что если раньше злоумышленники фокусировались на количестве звонков и хищении доступных денежных средств, то теперь же они тщательно координируют действия потерпевших, втягивая их в продажу имущества и оформление кредитов.
Ранее банк ВТБ предупредил о росте активности кибермошенников во время праздничных дней. Чтобы получить доступ к личным данным пользователя, злоумышленники создают фальшивые приложения известных компаний, особенно маркетплейсов, и привлекают покупателей якобы большими скидками, передает RT.
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