В СБУ заявили об аресте активов Дерипаски

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Арестованное сырье хранилось в ангарах завода, принадлежащего Дерипаске
Арестованное сырье хранилось в ангарах завода, принадлежащего Дерипаске Фото:

Суд арестовал промышленные товары и сырье на сумму 50,2 миллиона долларов, предположительно, принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел <…> Олег Дерипаска.», — пишет СБУ в своем telegram-канале. Там уточнили, что общий объем замороженных активов превышает 2,11 миллиарда гривен, что эквивалентно 50,2 миллионам долларам.

СБУ отмечает, что было арестовано 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, которые произвели на Украине еще до наступления СВО. Эти материалы находились на хранении в ангарах Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал Дерипаске.

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Суд арестовал промышленные товары и сырье на сумму 50,2 миллиона долларов, предположительно, принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. «Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел <…> Олег Дерипаска.», — пишет СБУ в своем telegram-канале. Там уточнили, что общий объем замороженных активов превышает 2,11 миллиарда гривен, что эквивалентно 50,2 миллионам долларам. СБУ отмечает, что было арестовано 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, которые произвели на Украине еще до наступления СВО. Эти материалы находились на хранении в ангарах Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал Дерипаске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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