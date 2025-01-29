В СБУ заявили об аресте активов Дерипаски

Суд арестовал промышленные товары и сырье на сумму 50,2 миллиона долларов, предположительно, принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
«Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел <…> Олег Дерипаска.», — пишет СБУ в своем telegram-канале. Там уточнили, что общий объем замороженных активов превышает 2,11 миллиарда гривен, что эквивалентно 50,2 миллионам долларам.
СБУ отмечает, что было арестовано 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, которые произвели на Украине еще до наступления СВО. Эти материалы находились на хранении в ангарах Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал Дерипаске.
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