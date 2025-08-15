WSJ: украинских беженцев ждет массовая депортация из США

США готовятся к масштабной депортации украинских беженцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным WSJ, причина — истечение срока действия временного гуманитарного статуса, предоставленного украинцам после начала СВО в 2022 году. Под угрозой оказались около 120 тысяч человек, которые прибыли в США по программе «Единение ради Украины». Программа предусматривала получение двухлетнего статуса с возможностью продления, если у беженца есть американский спонсор. Однако для тех, кто приехал после 16 августа 2023 года, этот срок истекает уже в ближайшие дни. Решение о продлении или завершении действия программы зависит от администрации США.
Возможные депортации происходят на фоне ужесточения иммиграционной политики в США. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.
