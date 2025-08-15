WSJ: украинских беженцев ждет массовая депортация из США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение о продлении или завершении действия программы зависит от администрации США
Решение о продлении или завершении действия программы зависит от администрации США Фото:

США готовятся к масштабной депортации украинских беженцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, причина — истечение срока действия временного гуманитарного статуса, предоставленного украинцам после начала СВО в 2022 году. Под угрозой оказались около 120 тысяч человек, которые прибыли в США по программе «Единение ради Украины». Программа предусматривала получение двухлетнего статуса с возможностью продления, если у беженца есть американский спонсор. Однако для тех, кто приехал после 16 августа 2023 года, этот срок истекает уже в ближайшие дни. Решение о продлении или завершении действия программы зависит от администрации США.

Возможные депортации происходят на фоне ужесточения иммиграционной политики в США. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США готовятся к масштабной депортации украинских беженцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным WSJ, причина — истечение срока действия временного гуманитарного статуса, предоставленного украинцам после начала СВО в 2022 году. Под угрозой оказались около 120 тысяч человек, которые прибыли в США по программе «Единение ради Украины». Программа предусматривала получение двухлетнего статуса с возможностью продления, если у беженца есть американский спонсор. Однако для тех, кто приехал после 16 августа 2023 года, этот срок истекает уже в ближайшие дни. Решение о продлении или завершении действия программы зависит от администрации США. Возможные депортации происходят на фоне ужесточения иммиграционной политики в США. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...