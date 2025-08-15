Французский лидер Эмманюэль Макрон намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу по окончании российско-американского саммита, намеченного на Аляске. Об этом говорится в сообщении телеканала TF1, который ссылается на Елисейский дворец.
В администрации президента Франции сообщили, что переговоры состоятся в то время, когда это будет наиболее целесообразно и результативно, после встречи на Аляске и с учетом расписания сторон. В Елисейском дворце также подчеркнули, что Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поддерживают регулярный и конструктивный контакт.
Ранее стало известно, что Зеленский не был приглашен на встречу российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, потому что он нелегитимен и не отражает настроений украинского народа. Об этом заявил посол по всем поручениям МИД РФ по вопросам обвинений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что президент Украины прямо выражает отказ от выполнения достигнутых соглашений, что, по его словам, исключает возможность нахождения политического урегулирования. По оценке Мирошника, участие Зеленского в переговорном процессе не имеет смысла, поскольку он не проявляет готовности идти на компромиссы без внешнего давления.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
