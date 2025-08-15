Молдова разместила украинские самолеты

На территории военного аэродрома в Маркулештах были размещены украинские воздушные суда, включая транспортные самолеты военного назначения. Об этом пишет издание «Взгляд», ссылаясь на гражданскую авиационную администрацию Молдовы.
«В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Отмечается, что их пребывание в аэропорту „проводится в строгом соответствии с законодательством“ Молдавии», — говорится в материале «Взгляда». В материале также указывается, что техническое обслуживание осуществят исключительно аккредитованные организации на основании действующих договоров. В молдавском ведомстве подчеркнули, что Ан-26 и Ан-32В относятся к категории военно-транспортных самолетов, тогда как Ан-32П предназначен для ликвидации пожаров. Размещение производится в ответ на запрос, поступивший от Министерства внутренних дел Украины 21 июля 2025 года.
Воздушная гавань Маркулешты построена на месте бывшей советской военной авиабазы и первоначально рассматривалась для преобразования в гражданский аэродром. Тем не менее, данный проект был впоследствии отменен. В последние годы объект неоднократно оказывался в центре внимания из-за сообщений о возможном использовании его инфраструктуры для транспортировки грузов, направляемых в Украину.
