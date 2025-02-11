В Китае показали подземные туннели для хранения межконтинентальных ракет. Видео

В Китае сняли «подземную Великую Китайскую стену», где хранятся ракеты
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В китайских соцсетях опубликовали кадры с подземных хранилищ МБР
В китайских соцсетях опубликовали кадры с подземных хранилищ МБР Фото:

В тоннелях под Китаем, которые называют «подземной Великой Китайской стеной», расположены межконтинентальные ракеты. Кадры изнутри комплекса опубликовали в китайских соцсетях.

«Насколько шокирующей является подземная ядерная „Великая китайская стена“, которую показывают камеры видеонаблюдения? Китайская научно-техническая подземная ядерная армия Великой Китайской стены», — говорится в подписи к видео, опубликованном в китайской соцсети Weibo

Протяженность этой «подземной стены» — пять тысяч километров. Внутри хранилищ может находиться до трех тысяч межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Комплекс способен защитить все эти боеприпасы от любого удара, в том числе — ядерного.

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В тоннелях под Китаем, которые называют «подземной Великой Китайской стеной», расположены межконтинентальные ракеты. Кадры изнутри комплекса опубликовали в китайских соцсетях. «Насколько шокирующей является подземная ядерная „Великая китайская стена“, которую показывают камеры видеонаблюдения? Китайская научно-техническая подземная ядерная армия Великой Китайской стены», — говорится в подписи к видео, опубликованном в китайской соцсети Weibo.  Протяженность этой «подземной стены» — пять тысяч километров. Внутри хранилищ может находиться до трех тысяч межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Комплекс способен защитить все эти боеприпасы от любого удара, в том числе — ядерного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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