Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

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Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом Фото:

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста. Корреспондент случайно перепутал фамилии, задав вопрос о встрече Путина с главой США Дональдом Трампом, и спросил о контакте российского лидера «с Путиным».

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — ответил Путин на вопрос журналиста, перепутавшего его фамилию с фамилией американского президента. Шутка прозвучала во время визита главы РФ на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

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Президент России Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста. Корреспондент случайно перепутал фамилии, задав вопрос о встрече Путина с главой США Дональдом Трампом, и спросил о контакте российского лидера «с Путиным». «Каждый день! В зеркало смотрюсь», — ответил Путин на вопрос журналиста, перепутавшего его фамилию с фамилией американского президента. Шутка прозвучала во время визита главы РФ на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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