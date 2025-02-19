Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста. Корреспондент случайно перепутал фамилии, задав вопрос о встрече Путина с главой США Дональдом Трампом, и спросил о контакте российского лидера «с Путиным».
«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — ответил Путин на вопрос журналиста, перепутавшего его фамилию с фамилией американского президента. Шутка прозвучала во время визита главы РФ на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
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