Почему Путин и Трамп не стали общаться с прессой после саммита

Лидерам официальных Москвы и Вашингтона — Владимиру Путину и Дональду Трампу — на саммите в штате Аляска удалось урегулировали ряд важных вопросов. После этого они провели короткую пресс-конференцию, на которой не ответили на вопросы журналистов, а лишь рассказали немного о достигнутых договоренностях. Стороны намерены воздержаться от преждевременного разглашения итогов встречи, сообщили осведомленные источники.
«РФ и США удалось решить на саммите многие вопросы, но они не будут о них „трубить раньше времени“», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.
Переговоры между лидерами России и США состоялись на Аляске 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский не принимал участия во встрече. Беседа продолжался порядка трех часов, по ее завершении Путин и Трамп выступили с заявлениями для представителей СМИ. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
Помимо прочего, президент США, отметил, что дальнейшее разрешение украинского кризиса теперь во многом зависит от решений Зеленского и позиций государств Европы. Кроме того, он заявил о намерении в ближайшее время воздержаться от усиления давления на РФ и ее экономических партнеров. После окончательного завершения переговоров американский лидер провел обстоятельную телефонную беседу с президентом Украины, а затем проинформировал глав государств-членов НАТО о ключевых итогах саммита, сообщает RT.
