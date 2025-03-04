Стала известна главная ошибка ВСУ перед ударом «Искандера» по батальону

Баллистическая ракета «Искандер» 1 марта нанесла удар по резервному батальону ВСУ в Днепропетровской области. Причиной удара по полигону стало безразличие командиров ВСУ. У группы украинских боевиков отсутствовала маскировочная сетка и другие защитные меры, сообщают иностранные издания.
«Фатальным оказалось отсутствие маскировочной сетки. Не было и земляных укреплений, чтобы спрятать личный состав, собравшийся на плацу средь бела дня. Наконец, не было и местных средств ПВО», — пишет Forbes. Там добавили, что командиры ВСУ были абсолютно безразличны к своим бойцам.
По информации издания, российский дрон «Орлан» совершил полет на расстоянии 130 километров от фронтовой линии на востоке Украины и обнаружил объект в районе Черкасского в Днепропетровской области. В этом населенном пункте расположена учебная база, где проходит обучение 168-й резервный батальон ВСУ.
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