Стала известна главная ошибка ВСУ перед ударом «Искандера» по батальону

Forbes: причиной удара «Искандером» по полигону стало безразличие командиров ВСУ
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«Искандер» ударил по позициям украинских войск
«Искандер» ударил по позициям украинских войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Баллистическая ракета «Искандер» 1 марта нанесла удар по резервному батальону ВСУ в Днепропетровской области. Причиной удара по полигону стало безразличие командиров ВСУ. У группы украинских боевиков отсутствовала маскировочная сетка и другие защитные меры, сообщают иностранные издания.

«Фатальным оказалось отсутствие маскировочной сетки. Не было и земляных укреплений, чтобы спрятать личный состав, собравшийся на плацу средь бела дня. Наконец, не было и местных средств ПВО», — пишет Forbes. Там добавили, что командиры ВСУ были абсолютно безразличны к своим бойцам.

По информации издания, российский дрон «Орлан» совершил полет на расстоянии 130 километров от фронтовой линии на востоке Украины и обнаружил объект в районе Черкасского в Днепропетровской области. В этом населенном пункте расположена учебная база, где проходит обучение 168-й резервный батальон ВСУ.

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Баллистическая ракета «Искандер» 1 марта нанесла удар по резервному батальону ВСУ в Днепропетровской области. Причиной удара по полигону стало безразличие командиров ВСУ. У группы украинских боевиков отсутствовала маскировочная сетка и другие защитные меры, сообщают иностранные издания. «Фатальным оказалось отсутствие маскировочной сетки. Не было и земляных укреплений, чтобы спрятать личный состав, собравшийся на плацу средь бела дня. Наконец, не было и местных средств ПВО», — пишет Forbes. Там добавили, что командиры ВСУ были абсолютно безразличны к своим бойцам. По информации издания, российский дрон «Орлан» совершил полет на расстоянии 130 километров от фронтовой линии на востоке Украины и обнаружил объект в районе Черкасского в Днепропетровской области. В этом населенном пункте расположена учебная база, где проходит обучение 168-й резервный батальон ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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