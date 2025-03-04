Прекращение поставок США на Украину затронет в основном противотанковые системы, такие как комплексы Javelin, и другую бронетехнику. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на двух неназванных чиновников, знакомых с ситуацией.
«Это (прекратившаяся военная помощь от США Украине, — прим. URA.RU) включает в себя подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как противотанковые комплексы Javelin», — пишет ABC News со ссылкой на чиновников. По их данным, большая часть бронетехники, которая еще не отправилась на Украину, должна была подготовиться к отбытию в ближайшие месяцы, однако в связи с решением президента США Дональда Трампа этого, вероятно, не произойдет.
Ранее Пентагон заявил о полном прекращении всех военных поставок Киеву. Трамп отмечал, что эти ограничения будут сняты, когда украинский лидер Владимир Зеленский покажет свою готовность к переговорам по конфликту на Украине.
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