ВСУ потеряют бронетехнику из-за решения Трампа

ABC: прекращение поставок США на Украину затронет в основном бронетехнику
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Украина потеряет боеприпасы и технику из-за ограничений со стороны США
Украина потеряет боеприпасы и технику из-за ограничений со стороны США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прекращение поставок США на Украину затронет в основном противотанковые системы, такие как комплексы Javelin, и другую бронетехнику. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на двух неназванных чиновников, знакомых с ситуацией.

«Это (прекратившаяся военная помощь от США Украине, — прим. URA.RU) включает в себя подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как противотанковые комплексы Javelin», — пишет ABC News со ссылкой на чиновников. По их данным, большая часть бронетехники, которая еще не отправилась на Украину, должна была подготовиться к отбытию в ближайшие месяцы, однако в связи с решением президента США Дональда Трампа этого, вероятно, не произойдет.

Ранее Пентагон заявил о полном прекращении всех военных поставок Киеву. Трамп отмечал, что эти ограничения будут сняты, когда украинский лидер Владимир Зеленский покажет свою готовность к переговорам по конфликту на Украине.

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Прекращение поставок США на Украину затронет в основном противотанковые системы, такие как комплексы Javelin, и другую бронетехнику. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на двух неназванных чиновников, знакомых с ситуацией. «Это (прекратившаяся военная помощь от США Украине, — прим. URA.RU) включает в себя подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как противотанковые комплексы Javelin», — пишет ABC News со ссылкой на чиновников. По их данным, большая часть бронетехники, которая еще не отправилась на Украину, должна была подготовиться к отбытию в ближайшие месяцы, однако в связи с решением президента США Дональда Трампа этого, вероятно, не произойдет. Ранее Пентагон заявил о полном прекращении всех военных поставок Киеву. Трамп отмечал, что эти ограничения будут сняты, когда украинский лидер Владимир Зеленский покажет свою готовность к переговорам по конфликту на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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