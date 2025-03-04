В Верховной Раде подсчитали, сколько Украина продержится без помощи США

Украина сможет продержаться примерно полгода без поддержки Соединенных Штатов. Такое мнение высказал нардеп, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.
«Я думаю, что запас прочности на Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США», — передает слова Вениславского издание «РБК-Украина». Он добавил, что Киев работает над поиском альтернативных источников критически важного вооружения, так как некоторые системы, такие как противовоздушная оборона, могут предоставить только США.
Вениславский подчеркнул, что украинский военно-промышленный комплекс за последние три года значительно усилился, что позволит снизить риски. Ситуация для Украины усугубилась из-за решения президента США Дональда Трампа остановить всю военную помощь Киеву.
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