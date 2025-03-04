В Верховной Раде подсчитали, сколько Украина продержится без помощи США

Депутат Рады Вениславский: Украина продержится полгода без поддержки США
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Украина ищет альтернативные источники важного вооружения, заявил Вениславский
Украина ищет альтернативные источники важного вооружения, заявил Вениславский Фото:
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Украина сможет продержаться примерно полгода без поддержки Соединенных Штатов. Такое мнение высказал нардеп, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

«Я думаю, что запас прочности на Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США», — передает слова Вениславского издание «РБК-Украина». Он добавил, что Киев работает над поиском альтернативных источников критически важного вооружения, так как некоторые системы, такие как противовоздушная оборона, могут предоставить только США.

Вениславский подчеркнул, что украинский военно-промышленный комплекс за последние три года значительно усилился, что позволит снизить риски. Ситуация для Украины усугубилась из-за решения президента США Дональда Трампа остановить всю военную помощь Киеву.

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Украина сможет продержаться примерно полгода без поддержки Соединенных Штатов. Такое мнение высказал нардеп, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский. «Я думаю, что запас прочности на Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США», — передает слова Вениславского издание «РБК-Украина». Он добавил, что Киев работает над поиском альтернативных источников критически важного вооружения, так как некоторые системы, такие как противовоздушная оборона, могут предоставить только США. Вениславский подчеркнул, что украинский военно-промышленный комплекс за последние три года значительно усилился, что позволит снизить риски. Ситуация для Украины усугубилась из-за решения президента США Дональда Трампа остановить всю военную помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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