Shot: сотни пассажиров не могут вылететь из Внуково

Более 200 пассажиров авиакомпании UTair застряли в аэропорту Внуково из-за задержки рейса в Ереван. Причиной задержки стала поломка самолета Boeing 767. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Более 200 пассажиров на сутки застряли во Внуково. Рейс UTair до Еревана задержали из-за поломки самолета», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что рейс должен был отправиться еще вчера в 21:40 по мск, но из-за проблем с двигателем его неоднократно переносили.
В результате пассажиры начали выражать свое недовольство из-за отсутствия информации от авиакомпании о причинах задержки и условиях их дальнейшего перелета. На данный момент рейс перенесен на 21:50 текущего дня, однако точное время вылета по-прежнему остается неопределенным. В ответ на продолжительное ожидание авиакомпания UTair выплатила каждому пассажиру компенсацию в размере около 1400 рублей на питание.
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