Shot: сотни пассажиров не могут вылететь из Внуково

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Внуково задержали рейс в Ереван из-за проблем с двигателем у самолета
Во Внуково задержали рейс в Ереван из-за проблем с двигателем у самолета Фото:

Более 200 пассажиров авиакомпании UTair застряли в аэропорту Внуково из-за задержки рейса в Ереван. Причиной задержки стала поломка самолета Boeing 767. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Более 200 пассажиров на сутки застряли во Внуково. Рейс UTair до Еревана задержали из-за поломки самолета», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что рейс должен был отправиться еще вчера в 21:40 по мск, но из-за проблем с двигателем его неоднократно переносили.

В результате пассажиры начали выражать свое недовольство из-за отсутствия информации от авиакомпании о причинах задержки и условиях их дальнейшего перелета. На данный момент рейс перенесен на 21:50 текущего дня, однако точное время вылета по-прежнему остается неопределенным. В ответ на продолжительное ожидание авиакомпания UTair выплатила каждому пассажиру компенсацию в размере около 1400 рублей на питание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 200 пассажиров авиакомпании UTair застряли в аэропорту Внуково из-за задержки рейса в Ереван. Причиной задержки стала поломка самолета Boeing 767. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Более 200 пассажиров на сутки застряли во Внуково. Рейс UTair до Еревана задержали из-за поломки самолета», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что рейс должен был отправиться еще вчера в 21:40 по мск, но из-за проблем с двигателем его неоднократно переносили. В результате пассажиры начали выражать свое недовольство из-за отсутствия информации от авиакомпании о причинах задержки и условиях их дальнейшего перелета. На данный момент рейс перенесен на 21:50 текущего дня, однако точное время вылета по-прежнему остается неопределенным. В ответ на продолжительное ожидание авиакомпания UTair выплатила каждому пассажиру компенсацию в размере около 1400 рублей на питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...