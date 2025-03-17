В Британии назвали условие «личной победы Путина»

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк выразил мнение о потенциальных последствиях частичной отмены санкций против России и возможного стратегического партнерства с США. По его словам, такие шаги могли бы восприниматься мировым сообществом как победа президента Владимира Путина.
«Если он добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, похоже, хочет администрация Трампа, то остальной мир, который ждал того, что произойдет в Украине с самого начала этой войны, будет сидеть сложа руки и говорить, что Путин победил», — сказал Кларк. Цитату приводит издание Sky News.
Эксперт также отметил, что в случае реализации такого сценария союзникам Украины придется адаптироваться к новой реальности. «Приспособиться к реальности, что Запад больше не вызывает доверия как политическая сила», — заявил он.
Стратегия Запада в отношении конфликта на Украине ранее включала планы по достижению «мягкого поражения» Украины, предполагая, что украинцы, уставшие от продолжительных боев, самостоятельно обратятся за миром к России. Это должно было позволить Западу «сохранить лицо и избежать дальнейшего раскола, поддерживая при этом демократические ценности».
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