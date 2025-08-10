Министерство иностранных дел Украины осудило премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сравнил Украину с «травой под ногами слонов». Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.
В ведомстве отметили, что считают подобные высказывания неприемлемыми и оскорбительными для страны и ее граждан. «Обидно, что глава правительства государства — члена ЕС позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа», — заявили в министерстве.
Украинский МИД также обвинил Фицо в попытке повысить свой рейтинг за счет недружественных аллегорий и подчеркнул, что такие заявления умаляют жертвенность тех, кто борется за свободу. Ранее Фицо заявил, что Украина может пострадать вне зависимости от итогов переговоров президентов России и США, сопроводив свое мнение африканской пословицей о «траве и слонах».
Ранее Роберт Фицо уже высказывался о роли Украины в конфликте, заявляя, что попытки Запада использовать ее для ослабления России не принесли ожидаемых результатов. Он подчеркивал, что западные страны наивно рассчитывали добиться стратегических целей за счет украинского кризиса. Российские официальные лица также неоднократно обвиняли Запад в использовании Украины как инструмента давления на Москву.
