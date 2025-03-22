Орешкин раскрыл планы Путина на 9 Мая

Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин во время своего визита в Сербию.
«Год очень важный, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года — прим. URA.RU), очень большой праздник. Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — заявил Орешкин. Российский политик также обсудил экономические отношения между Россией и Сербией с министром без портфеля правительства Сербии Ненадом Поповичем. Он выразил уверенность в том, что будут найдены решения по важным вопросам, которые будут удовлетворять обе стороны.
Он также подчеркнул важность экономических отношений между Россией и Сербией, отметив, что обсуждаются множество вопросов, по которым будут найдены решения, устраивающие обе стороны. Орешкин выразил уверенность в том, что в ближайшее время будут приняты необходимые решения по ряду совместных проектов. Кроме того, он отметил, что всегда рад возвращаться в Сербию, которую считает «святой землей для любого русского человека», и подчеркнул теплое отношение сербского народа.
Орешкин посетил Сербию. Начал он свой визит с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда, где его сопровождали министр без портфеля сербского правительства Ненад Попович и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. После этого состоялись переговоры двух делегаций. Вечером в 22 марта в рамках визита Орешкина состоится товарищеский матч между футбольными клубами «Партизан» и ЦСКА на стадионе, ранее носившем название Югославской народной армии (JNA).
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