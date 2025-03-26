26 марта 2025

Следователи устанавливают причины взрыва в доме в Ленобласти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основной задачей следствия является установление причин возникновения пожара
Основной задачей следствия является установление причин возникновения пожара Фото:

Взрыв газа в Приморске Ленобласти привлек внимание следственных органов. Следственный отдел по Ленинградской области немедленно начал доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

«Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара в многоквартирном доме в городе Приморске» — пишет пресс-служба СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. На место пожара были направлены сотрудники следственного отдела, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС.

Основной задачей следствия является установление причин возникновения пожара, а также выявление возможных нарушений, которые могли способствовать его развитию. На данный момент следственные действия продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрыв газа в Приморске Ленобласти привлек внимание следственных органов. Следственный отдел по Ленинградской области немедленно начал доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе органа. «Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара в многоквартирном доме в городе Приморске» — пишет пресс-служба СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. На место пожара были направлены сотрудники следственного отдела, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС. Основной задачей следствия является установление причин возникновения пожара, а также выявление возможных нарушений, которые могли способствовать его развитию. На данный момент следственные действия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...