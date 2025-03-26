Следователи устанавливают причины взрыва в доме в Ленобласти

Взрыв газа в Приморске Ленобласти привлек внимание следственных органов. Следственный отдел по Ленинградской области немедленно начал доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
«Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара в многоквартирном доме в городе Приморске» — пишет пресс-служба СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. На место пожара были направлены сотрудники следственного отдела, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС.
Основной задачей следствия является установление причин возникновения пожара, а также выявление возможных нарушений, которые могли способствовать его развитию. На данный момент следственные действия продолжаются.
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