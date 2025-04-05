05 апреля 2025

В Европе выдвинули версию, почему Трамп не ввел пошлины против России

The Independent: Трамп не ввел пошлины против РФ из-за плана по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп отказался от введения пошлин по отношению к РФ Фото:
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Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Президент США Дональд Трамп не стал вводить пошлины для РФ в части поставки химикатов и удобрений на американский рынок из-за планов по Украине. Об этом пишет британское издание The Independent.

«РФ сохраняет статус второго по величине экспортера удобрений на американский рынок, опережая другие страны, столкнувшиеся с торговыми ограничениями. Трамп, возможно, исключил Россию из списка в качестве некоторой отсрочки, пока он пытается выступить посредником в прекращении огня между Россией и Украиной», — сообщает The Independent.

Также издание отмечает, что помимо азотных удобрений, существенную часть российского экспорта в США составляют радиоактивные химикаты и платина. В этой части объемы РФ превышают поставки из Фиджи, Парагвая и Албании, которые уже пострадали от введения пошлин.

Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции по введению импортных пошлин, которая, по его мнению, принесла положительные результаты для страны. В дополнение к своему заявлению, американский лидер также выразил надежду на дальнейшее улучшение экономической ситуации в США благодаря действиям администрации.

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Президент США Дональд Трамп не стал вводить пошлины для РФ в части поставки химикатов и удобрений на американский рынок из-за планов по Украине. Об этом пишет британское издание The Independent. «РФ сохраняет статус второго по величине экспортера удобрений на американский рынок, опережая другие страны, столкнувшиеся с торговыми ограничениями. Трамп, возможно, исключил Россию из списка в качестве некоторой отсрочки, пока он пытается выступить посредником в прекращении огня между Россией и Украиной», — сообщает The Independent. Также издание отмечает, что помимо азотных удобрений, существенную часть российского экспорта в США составляют радиоактивные химикаты и платина. В этой части объемы РФ превышают поставки из Фиджи, Парагвая и Албании, которые уже пострадали от введения пошлин. Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции по введению импортных пошлин, которая, по его мнению, принесла положительные результаты для страны. В дополнение к своему заявлению, американский лидер также выразил надежду на дальнейшее улучшение экономической ситуации в США благодаря действиям администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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