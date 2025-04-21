Депутаты хотят оставить детей без особенного мороженого

Депутаты Башкирии хотят приравнять алкогольное мороженое к алкоголю
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Некоторые продавцы убрали с прилавков алкогольное мороженое после предложения депутатов
Некоторые продавцы убрали с прилавков алкогольное мороженое после предложения депутатов Фото:

Депутаты Курултая республики Башкортостан предложили пополнить перечень спиртосодержащих продуктов алкогольным мороженым, потому что оно может попасть в руки детей. В целом, они предложили вносить в перечень любые спиртосодержащие пищевые продукты. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«У нас алкоголь относят к спиртосодержащей продукции с содержанием спирта от 0,5%, за исключением списка, который утверждается правительством, и подразделяется на водку, коньяк, спиртные напитки, вино, пиво и так далее. Сейчас перечень закрытый. Депутаты Курултая республики Башкортостан предлагают дополнить этот перечень, не уточняя, какой алкогольной продукцией», — заявил Шапкин. Его слова передает радио Sputnik

Однако, по словам Павла Шапкина, алкогольное морожено относится к кондитерским изделиям. На них не распространяется закон о госрегулировании. По его словам, это мороженое можно сравнить с десертом Ромовая баба или конфетами с коньяком, потому что дети никак не пострадают от его употребления. 

Создатель бренда крафтового мороженого из Москвы «Laplandia» Макар Макаров рассказал, что производители мороженого сразу после предложение депутатов убрали с прилавков продукт со вкусом алкоголя. Он отметил, что подобное пришлось сделать даже при условии, что во время производственного процесса алкоголь испарялся из продукта. 

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Депутаты Курултая республики Башкортостан предложили пополнить перечень спиртосодержащих продуктов алкогольным мороженым, потому что оно может попасть в руки детей. В целом, они предложили вносить в перечень любые спиртосодержащие пищевые продукты. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «У нас алкоголь относят к спиртосодержащей продукции с содержанием спирта от 0,5%, за исключением списка, который утверждается правительством, и подразделяется на водку, коньяк, спиртные напитки, вино, пиво и так далее. Сейчас перечень закрытый. Депутаты Курултая республики Башкортостан предлагают дополнить этот перечень, не уточняя, какой алкогольной продукцией», — заявил Шапкин. Его слова передает радио Sputnik.  Однако, по словам Павла Шапкина, алкогольное морожено относится к кондитерским изделиям. На них не распространяется закон о госрегулировании. По его словам, это мороженое можно сравнить с десертом Ромовая баба или конфетами с коньяком, потому что дети никак не пострадают от его употребления.  Создатель бренда крафтового мороженого из Москвы «Laplandia» Макар Макаров рассказал, что производители мороженого сразу после предложение депутатов убрали с прилавков продукт со вкусом алкоголя. Он отметил, что подобное пришлось сделать даже при условии, что во время производственного процесса алкоголь испарялся из продукта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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