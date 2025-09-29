Российский бренд Aurus начал выпускать одежду

Российский бренд Aurus представил коллекцию одежды, обуви и сумок на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске. Стоимость некоторых моделей сумок достигает 2,6 млн рублей.

«Цены на сумки варьируются от 400 тысяч до 2,6 млн рублей. Спортивные костюмы будут стоить до 50 тыс. рублей, согласно информации из каталога», — передает ТАСС.

Как ранее заявил вице-премьер Денис Мантуров, автомобильная марка Aurus планирует запустить новую линейку авто бизнес-класса в 2025 году.

Бренд Aurus известен как производитель автомобилей премиум-класса, которые используются первыми лицами государства. Президент России Владимир Путин отмечал, что проводит рабочие совещания во время поездок на Aurus. Среди владельцев машин — певец Филипп Киркоров, который приобрел уникальный экземпляр.

