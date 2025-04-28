28 апреля 2025

Российские военные под Курском столкнулись с наемниками из США, Польши и Турции

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Американские наемники были замечены в Курской области
Американские наемники были замечены в Курской области Фото:
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Российские военные в ходе операции по освобождению села Горналь в Курской области столкнулись с наемниками из Польши, США и Турции. Об этом сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол».

«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наемники Соединенных Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся еще турецкие наемники», — рассказал командир. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в группировку войск «Север», ведут боевые действия и зачистку лесополос в окрестностях Горналя Курской области. Военные отмечали, что эти действия позволяют продвигаться дальше и подавлять огневые точки противника, а в самом населенном пункте продолжается разведка боем.

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Российские военные в ходе операции по освобождению села Горналь в Курской области столкнулись с наемниками из Польши, США и Турции. Об этом сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол». «Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наемники Соединенных Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся еще турецкие наемники», — рассказал командир. Его слова передает РИА Новости.  Ранее сообщалось, что подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в группировку войск «Север», ведут боевые действия и зачистку лесополос в окрестностях Горналя Курской области. Военные отмечали, что эти действия позволяют продвигаться дальше и подавлять огневые точки противника, а в самом населенном пункте продолжается разведка боем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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